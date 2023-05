Końcówka maja w Xbox Game Pass. Na nudę nie można narzekać!

Maj w usłudze Game Pass przyniosł przede wszystkim Red Fall. Nie da się ukryć, że to najważniejsza premiera tego miesiąca. Choć krytycy nie są zbyt łaskawi w ocenie najnowszej produkcji Arkane Austin - studia odpowiedzialnego m.in. za serię Dishonored i najnowszą odsłonę Pray - to jest to jeden z niewielu tytułów na wyłączność, które mają szansę przyciągnąć uwagę graczy. Jak jest w rzeczywistości, możecie sprawdzić w naszej recenzji, którą przygotował Patryk. Na początku miesiąca do katalogu zawitały także Ravenlok, Weird West: Definitive Edition, Shadowrun Trilogy i fuga: Melodies of Steel 2. Jednak maj jeszcze nie się skończył, a to oznacza, że w najbliższych kilkunastu dniach do Game Pass trafią kolejne gry. Na co mogą liczyć gracze?

16.05

FIFA 23 (Konsole, PC) w ramach EA Play - tego tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać. Najnowsza odsłona serii przenosi światową piłkę na boisko dzięki technologii HyperMotion2, która zapewnia jeszcze większy realizm rozgrywki, zarówno w męskiej, jak i damskiej lidze FIFA World Cup, dodanie klubowych drużyn kobiecych, funkcje gry zespołowej i wiele więcej.

18.05

Eastern Exorcist (Konsole, PC) - to dwuwymiarowa gra z action-RPG widokiem z boku, osadzona w fikcyjnym świecie Wschodu, w którym grasują okrutne demoniczne potwory. Gracze wcielają się w wykwalifikowanego egzorcystę, który walczy przeciwko złym istotom chcącym doprowadzić świat do chaosu.

23.05

Planet of Lana (Konsole, PC) - premiera - młoda dziewczyna i jej lojalny przyjaciel wyruszają na misję ratunkową przez kolorowy świat pełen zimnych maszyn i nieznanych stworzeń. Planet of Lana to kinowa przygoda z łamigłówkami podana w oprawie science-fiction i historii która rozciąga się na przestrzeni wieków i galaktyk.

30.05

Chicory: A Colorful Tale (Konsole, PC) - pełna barwnych postaci gra przygodowa z widokiem odgórnym, której akcja toczy się w świecie kolorowanek. Gracz korzysta z malarskich zdolności, aby poznawać świat, rozwiązywać zagadki, zawierać przyjaźnie i rysować gdzie popadnie!

Xbox Game Pass w maju. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, wraz z nowymi grami poznajemy listę tych, które z abonamentu znikną w najbliższym czasie. Tak też jest w tym miesiącu. Z czym gracze pożegnają się niedługo?

31.05

Europa Universalis (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Konsole, Chmura, PC)

FIFA 21 (Konsole, PC) w ramach EA Play

Floppy Knights (Konsole, Chmura, PC)

Lawn Mowing Simulator (Konsole, Chmura, PC)

PC Game Pass. Podaruj znajomym darmowy dostęp

Warto też pamiętać, że w ostatnim czasie Microsoft zrezygnował z promocji, która pozwalała wypróbować Xbox Game Pass Ultimate w bardzo niskiej cenie - obecnie nie znajdziemy oferty taniego dostępu do katalogu gier. W zamian tego firma rozważała wprowadzenie innych promocji, które pozwolą nowym członkom skorzystać z abonamentu. Jedną z nich jest zapowiedziana kilkanaście dni temu akcja dla aktywnych abonentów PC Game Pass, którzy mogą podzielić się 5 zaproszeniami pozwalającymi na skorzystanie z 14-dniowej bezpłatnej wersję próbnej PC Game Pass. Abonament, który miesięcznie kosztuje 39,99 zł oferuje:

setki wysokiej jakości gier na PC

Nowe gry dodawane przez cały czas

Gry od Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery

Ekskluzywne zniżki dla członków i oferty na wyłączność

Konto EA Play na komputer w ramach abonamentu

dodatkowe korzyści w grach Riot Games

Szczegóły promocji znajdziecie w osobnym wpisie PC Game Pass za darmo dla znajomych. Podaruj abonament 5 osobom.