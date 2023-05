Apple Arcade budzi się z zimowego letargu. 20 nowych gier zawitało do usługi!

Apple Arcade zostało wprowadzone na rynek w 2019 roku. Miała to być demonstracja możliwości gier na ówczesnych iPhone'ach i iPadach. Usługa dała szansę twórcom gier na zaprezentowanie swoich dzieł szerszej publiczności - w podobny sposób, jak robi to m.in. Microsoft w przypadku usługi Game Pass. Aby rozwijać swoje produkcje, twórcy gier muszą zarabiać. Z pozoru "darmowe" gry dostępne w App Store są pełne reklam i mikropłatności, które z czasem przekształcają się w mechanizm "płać, aby wygrać", utrudniając rozgrywkę dla niedzielnych graczy. W przypadku Apple Arcade sytuacja wygląda inaczej. Przede wszystkim Apple płaci twórcom gier za ich stworzenie, a deweloperzy mają też otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za swoje gry. Dzięki temu tytuły dostępne w Apple Arcade nie mają reklam, a opcjonalne mikropłatności za walutę zdobywaną w grze są głównie kosmetyczne i nie wpływają na przebieg rozgrywki.

Od debiutu w 2019 r. w katalogu Apple Arcade pojawiały się dziesiątki gier - mniej lub bardziej rozbudowanych. Tytuły od dużych deweloperów, takich jak Square Enix, czy twórców indie szukających platformy, na której mogliby dzielić się swoim dziełem. Każdy znajdzie coś dla siebie - od gier zręcznościowych, przez strzelanki, przygodówki, japońskie RPG, puzzle i łamigłówki. Dla młodych i dla nieco starszych. Zachęcam też do zapoznania się z naszą listą najlepszych gier dostępnych w Apple Arcade - znajdziecie w niej m.in. Assemble With Care, Dead Cells+, Exit the Gungeon, Frogger in Toy Town czy Grindstone.

Apple Arcade na wiosnę. 20 nowych tytułów pojawiło się w bibliotece!

Jednak Apple Arcade ma pewien spory problem - dostępność nowych tytułów. Choć każdego miesiąca pojawia się przynajmniej jedna gra, tak zazwyczaj było to coś "małego" lub "remake" hitu sprzed lat w lekko odświeżonej, "darmowej", wersji przygotowanej z myślą o abonamencie. Czekanie na nowe premiery jednak się opłaca. Apple poinformowało właśnie, że w katalogu Apple Arcade pojawiło się 20 nowych gier - i to takich, które z pewnością przyciągną uwagę wielu graczy. W co zagracie teraz?

Nowe gry w Apple Arcade:

TMNT Splintered Fate

Disney SpellStruck

WHAT THE CAR?

Cityscapes: Sim Builder

Chess Universe+

Disney Coloring World+

Disney Getaway Blast+

Farming Simulator 20+

Getting Over It+

Hill Climb Racing+

Iron Marines+

Kingdom Two Crowns+

LIMBO+

My Town Home - Family Games+

Octodad: Dadliest Catch+

PPKP+

Snake.io+

Temple Run+

Time Locker+

Very Little Nightmares+

20 różnych gier, jednak widać, że większość z nich to tytuły "z plusem". Oznacza to, że to specjalne wersje znanych już produkcji, które albo oferują rozgrywkę płatną lub mikropłatności. Te w wersjach przygotowanych dla Apple Arcade mikropłatności nie posiadają, nie ma też w nich reklam.

Apple Arcade to płatny abonament dostępny za 24,99 zł miesięcznie. Jeśli nie korzystaliście z niego wcześniej, możecie skorzystać z oferty specjalnej dającej miesięczny dostęp do gier za darmo. Dodatkowo, po zakupie urządzenia Apple macie 90 dni, żeby skorzystać z bezpłatnego trzymiesięcznego dostępu do Apple Arcade. Apple Arcade jest również dostępne w ramach Apple One - usługi pozwalającej korzystać z subskrypcji czterech usług Apple, w ramach jednej niższej opłaty miesięcznej. Za 34,99 zł miesięcznie otrzymacie przestrzeń w chmurze iCloud (50 GB) oraz abonamenty Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade. Decydując się na zakup Apple One dla rodziny za 44,99 zł miesięcznie z abonamentów może korzystać maksymalnie 6 osób.