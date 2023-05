Kwiecień był bardzo łaskawy dla graczy korzystających z abonamentu Xbox Game Pass. Premiera pokroju Ghostwire: Tokyo, które do tej pory było tytułem na wyłączność na konsolach PlayStation, to nie wszystko, co przyniósł ostatni miesiąc. Do już bogatego katalogu gier dołączyły m.in. Iron Brigade, NHL 23, Minecraft Legends - i to już na początku kwietnia. W ostatnich tygodniach pojawiły się także Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Medieval Dynasty, Homestead Arcana czy BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, w które można grać na różnych platformach - od konsol Xbox, po komputery PC, a na urządzeniach mobilnych kończąc - wszystko za sprawą grania w chmurze.

Choć maj zaczął się kilka dni temu, Microsoft kazał nam nieco czekać na zaktualizowanie informacji o tytułach, które do katalogu Xbox Game Pass dodane zostaną w tym miesiącu. A jest na co czekać! Jak prezentuje się lista gier, w które możecie już grać i które pojawią się niebawem?

2.05

Redfall (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) - premiera. Nie da się ukryć, że to najważniejsza premiera tego miesiąca. Choć krytycy nie są zbyt łaskawi w ocenie najnowszej produkcji Arkane Austin - studia odpowiedzialnego m.in. za serię Dishonored i najnowszą odsłonę Pray - to jest to jeden z niewielu tytułów na wyłączność, które mają szansę przyciągnąć uwagę graczy. Jak jest w rzeczywistości, możecie sprawdzić w naszej recenzji, którą przygotował Patryk.

4.05

Ravenlok (Konsole, Chmura, PC) - premiera. Życie Ravenlok przybiera nieoczekiwany obrót, gdy przez magiczne lustro trafia do pogrążonego w kłopotach królestwa. Przemierzaj fantastyczne krainy, spotykaj szalone postacie i walcz z mrocznymi potworami, by zakończyć rządy terroru Królowej Gąsienic. Twoje przeznaczenie czeka w tej pełnej akcji przygodzie o dojrzewaniu.

8.05

Weird West: Definitive Edition (konsole Xbox Series X|S) - Odkryj mroczne fantasy w nowej wersji dzikiego zachodu, w której stróże prawa i rewolwerowcy dzielą pogranicze z fantastycznymi stworami. Poznaj historię grupy nietypowych bohaterów i stwórz własną legendę, podejmując trudne decyzje w tej nieprzystępnej krainie. Każda wyprawa jest niepowtarzalna i zmienia się w zależności od podejmowanych akcji.

9.05

Shadowrun Trilogy (PC) - zestaw składający się 3 kultowych, taktycznych gier fabularnych osadzonych w dystopijnej, cyberpunkowej przyszłości, w której magia i stworzenia z legend stanowią elementy codziennego życia.

11.05

Fuga: Melodies of Steel 2 (Konsole, Chmura, PC) - premiera. Turowa gra RPG powraca z podkręconym systemem bitewnym umożliwiającym więcej strategii oraz nowym systemem wydarzeń, który oferuje więcej ekscytujących wyborów wpływających na rozgrywkę.

Xbox Game Pass w maju. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.05

Before We Leave (Konsole, Chmura, PC)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Konsole, Chmura, PC)

Hearts of Iron IV (PC)

Her Story (PC)

Umurangi Generation: Special Edition (Konsole, Chmura, PC)

Warto też pamiętać, że w ostatnim czasie Microsoft zrezygnował z promocji, która pozwalała wypróbować Xbox Game Pass Ultimate w bardzo niskiej cenie - obecnie nie znajdziemy oferty taniego dostępu do katalogu gier. W zamian tego firma rozważa wprowadzenie innych promocji, które pozwolą nowym członkom skorzystać z abonamentu.