Przyznam szczerze, że z interfejsem na konsolach Microsoftu zawsze miałem problem. Ten Xbox One całkowicie do mnie nie trafiał. Za każdym razem, gdy uruchamiam konsolę miałem problemy z odnalezieniem się i potrzebowałem kilku minut na „ogarnięcie” wszystkiego. Zapewne wynika to z faktu, że częściej korzystam z konsol PlayStation i jestem przyzwyczajony do tamtejszego menu. Ale nie da się ukryć, że to, co zaproponował graczom Microsoft, nie do końca można nazwać intuicyjnym (nie tylko ja mam problem z tym problem). Amerykanie od lat kombinują i wprowadzają zmiany w „dashboardzie”, który na przestrzeni ostatnich lat i generacji generacji zmieniał się kilkukrotnie, jednak już od premiery w 2020 r. widać, że to, z czym mamy do czynienia na konsolach Xbox Series X|S, rewolucją też nie jest - a przynajmniej nie było na premierę.

Znajome rozwiązania, podobne układy ikon, funkcji i ustawień. Wszystko po to, by gracze przeskakujący między generacjami nie musieli uczyć się interfejsu od nowa. Czy to dobry ruch? Z jednej strony tak, z drugiej widać, że Microsoft nie ma pomysłu na swój system, przy którym stale kombinuje wprowadzając nowe opcje. Jednak już wkrótce to się zmieni. Firma informuje o trwających testach odświeżonego interfejsu, który w najbliższych miesiącach pojawi się u wszystkich użytkowników Series X|S.

Interfejs główny Xbox. Czas na zmiany

O tym, że Microsoft pracuje nad nową wersją interfejsu dla konsol Xbox wiedzieliśmy od dłuższego czasu - już we wrześniu ubiegłego roku firma podzieliła się pierwszymi informacji na jego temat. Wielomiesięczne serie eksperymentów, w których udział brała wąska grupa testerów miały pozwolić na stworzenie nowego doświadczenia, które usprawni i ułatwi nawigację w czasie korzystania z konsoli. Firma chciała stworzyć "bardzie spersonalizowane środowisko ekranu głównego i odpowiedzieć na niektóre z najczęściej powtarzających się próśb fanów". Testy trwały długo. W zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że prace zostały wstrzymane, gdyż okazało się, że nowy interfejs sprawia więcej problemów - głównie przez zbyt zatłoczone menu główne.

nowy interfejs Xbox

Słyszeliśmy od Was, że zmiany w górnej części interfejsu nie pozwoliły Wam cieszyć się swoimi tłami oraz sprawiały, że menu szybko robiło się zatłoczone. Pracujemy nad tym, aby zrównoważyć doświadczenia, dostępność, funkcjonalność oraz potrzeby naszej społeczności i zapewnić Wam wspaniałe i odświeżone doświadczenie.

Microsoft potrzebował kilku tygodni na poradzenie sobie ze wszystkimi zgłaszanymi problemami i udostępnia nową aktualizację, która skupia się na trzech głównych elementach:

Zapewnienie łatwej nawigacji po bibliotece, sklepie Microsoft Store, Xbox Game Pass, wyszukiwaniu i ustawieniach na samej górze ekranu głównego poprzez wprowadzenie nowego menu szybkiego dostępu.

Uproszczenie wyglądu i zapewnienie większej przestrzeni do wyświetlania tła poprzez zmniejszenie rozmiaru niektórych kafelków i przeniesienie ich na dół ekranu.

Dodanie funkcji "responsywnej okładki gry", która aktualizuje domyślne tło i pokazuje piękną grafikę związaną z każdym tytułem po najechaniu na kafelek.

Nowy interfejs Xbox. Kiedy aktualizacja?

Teraz z tych rozwiązań korzystać będą testerzy mogący zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do odświeżonego wyglądu. Kiedy możemy się spodziewać aktualizacji? Microsoft na ten moment nie zdradza harmonogramu prac i przybliżonej daty premiery nowego interfejsu głównego dla konsol Xbox. Można podejrzewać, że testy odświeżonego dashboardu potrwają kilka miesięcy. Jeśli na przestrzeni tych kilku/kilkunastu tygodni nie będzie większych problemów, aktualizacja dla wszystkich użytkowników powinna trafić w te wakacje lub w pierwszych miesiącach jesieni. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość lub próbować swoich sił w dostaniu się do grupy testerów w ramach programów Insider i kręgów Alpha Skip-Ahead oraz Alpha.