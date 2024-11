Październik w Xbox Game Pass przyniósł graczom sporo atrakcji – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. MLB The Show 24, Open Roads, Sifu , Mad Streets, Inscryption, All You Need Is Help, Legend of Mana, Trials of Mana, We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie pojawiły się na początku miesiąca, a końcówka należała przede wszystkim do Call of Duty: Black Ops 6, które w abonamencie na konsole Xbox i PC pojawiło się 25 listopada i które już dla was recenzowaliśmy. Dziś do katalogu dołączają StarCraft: Remastered oraz StarCraft II: Campaign Collection, jednak nie bedą to jedyne nowości, jakie na listopad przygotował graczom Microsoft. Co ciekawego pojawi się w Xbox Game Pass w tym miesiącu?

Xbox Game Pass na początek listopada. W co zagracie?

5.11

Metal Slug Tactics (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

6.11

Go Mecha Ball (Konsole) – Game Pass Standard

Harold Halibut (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

The Rewinder (Konsole) – Game Pass Standard

Turnip Boy Robs a Bank (Konsole) – Game Pass Standard

7.11

Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19.11

Microsoft Flight Simulator 2024 (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Nie da się ukryć, że jedną z największych premier tego miesiąca i jednocześnie najciekawszą grą w zestawieniu Xbox Game Pass jest najbardziej realistyczny symulator samolotów na świecie – Microsoft Flight Simulator 2024. W tym roku na fanów podniebnych wyzwań czeka jeszcze więcej atrakcji:

Przemierzaj świat naszą największą flotą samolotów i przenieś symulację na wyższy poziom, rozwijając swoją karierę lotniczą w grze Microsoft Flight Simulator 2024. Wersja Standard Edition zawiera ponad 65 samolotów i 150 ręcznie wykonanych lotnisk.

I właśnie to wersja podstawowa dostępna będzie w ramach abonamentu. Chcecie więcej? W sklepie Xbox czekają rozszerzenia do wersji Deluxe, Premium Deluxe oraz Aviator Edition, która zawiera wszystkie elementy z Premium Deluxe Edition oraz całą flotę 30 opublikowanych przez Microsoft samolotów Marketplace opracowanych dla Microsoft Flight Simulator w latach 2021–2024.

Szczegóły związane z poszczególnymi edycjami znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Warto jednak zasilić portfele. Microsoft Flight Simulator 2024 w wersji Aviator Edition kosztować was będzie 879 zł. Zanim jednak zdecydujecie o zakupie, warto sprawdzić grę w ramach abonamentu. Wcześniejsza instalacja jest już dostępna, a gra odblokuje się już 19 listopada!

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

