PlayStation Plus w kolorach jesieni. Co nowego w listopadzie?

Październik za nami, więc to najwyższa pora byśmy poznali nowe gry, które do katalogu PlayStation Plus Essential zawitają w listopadzie. W co zagracie?

Jesień w ramach podstawowego planu PlayStation Plus przyniosła graczom kilka ciekawych tytułów: premierowe Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha, MLB The Show 24, Little Nightmares II, WWE 2K24, remake Dead Space oraz Doki Doki Literature Club Plus! Jednak do końca jesieni daleka droga, dlatego też mamy doskonały moment na poznanie gier, jakie w katalogu najtańszego abonamentu PS+ pojawią się w tym miesiącu?

PlayStation Plus Essential w październiku. Co nowego?

5 listopada w ofercie PlayStation Plus Essential pojawią się

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4, PS5) – zrób sobie miejsce na wirtualnej półce, ponieważ uzyskasz dostęp do ponad 130 pojazdów i jeszcze większej liczby różnych opcji! Tak, mówimy nie tylko o Hot Wheels Originals, ale również Hot Wheels Monster Trucks i pojazdach ze świata rozrywki. Teraz można jeździć również na motorach i quadach, a każdy z nich ma swój własny styl jazdy, który pomoże walczyć na każdym torze w możliwie najbardziej strategiczny sposób! Nowy system określi kategorię pojazdów, którą można ulepszyć za pomocą specjalnego drzewka umiejętności, co bezpośrednio wpłynie na ich osiągi. Obserwuj, jak twój pojazd staje się nie do zatrzymania! Nowe tereny to kolejny element, dzięki któremu wyścigi będą jeszcze bardziej emocjonujące i wymagające. Trawa, piasek i inne czynniki bezpośrednio wpłyną na prowadzenie pojazdu. Pamiętaj o tym, gdy będziesz go wybierać. Teraz strategia odgrywa jeszcze ważniejszą rolę!

Ghostwire: Tokyo (PS5) – nadprzyrodzone istoty opanowały Tokio po tym, jak niebezpieczny okultysta doprowadził do nagłego zniknięcia jego mieszkańców. Sprzymierz się z potężną widmową istotą szukającą zemsty i opanuj szereg niewiarygodnych zdolności, aby poznać tajemnicę zniknięcia tokijczyków. Walcz z istotami nadprzyrodzonymi, korzystając z połączenia możliwych do rozszerzenia mocy żywiołów oraz umiejętności łowcy duchów. Użyj swoich eterycznych zdolności, aby wznieść się ponad Tokio. Fruwając nad ulicami miasta, możesz odkrywać nowe misje, a nawet zyskać przewagę nad przeciwnikami.

Death Note Killer Within (PS4, PS5) – premiera – społecznościowa gra dedukcyjna online dla maksymalnie 10 graczy. Gracze są dzieleni na dwie drużyny z różnymi celami. Aby wygrać grę, gracze muszą odkryć nawzajem swoje tożsamości i albo wyeliminować L, który zagraża władzy Kiry, albo przejąć Notatnik śmierci. Ciesz się bitwą na umysły jako Kira i jego kompani lub jako L i śledczy. Obie drużyny będące równorzędnymi przeciwnikami ścierają się, aby kontrolować grę, ukrywając przed sobą swoje prawdziwe tożsamości. Notatnik śmierci jest ukryty wśród graczy, co prowadzi do ekscytującej gry w kotka i myszkę, dopóki jedna drużyna nie pokona drugiej.

PS+ w listopadzie. Będzie w co grać

Jak widać, darmowe Ghostwire: Tokyo w tym miesiącu pojawia się po raz drugi. Gracze PC, którzy korzystają z Epic Games Store, mogą ten tytuł dodać do swojej biblioteki i kupki wstydu. Choć nie jest to najmocniejsza pozycja na rynku, warto się z nią zapoznać – w szczególności jeśli jesteście fanami japońskich opowieści o duchach i potworach i chcielibyście pozwiedzać nawiedzone Tokio wolne od turystów ;) Więcej na temat dostępności tej gry w Epic Games Store przeczytacie w naszym osobnym wpisie.