Gry nie z tej Ziemi. Oto najlepsze produkcje z motywem kosmosu

Perspektywa swobodnej eksploracji jest czymś, do czego od dekad zmierza ludzkość. W obecnej chwili ograniczenia technologicznie nie pozwalają nam na to, jednak nie oznacza to, że kosmos jest całkowicie dla nas niedostępny. Twórcy gier postarali się, byśmy mogli go doświadczyć nawet z pozycji naszego komputera.

Kosmos od dawna fascynuje ludzi, a w szczególności twórców gier, którzy potrafią przenieść nas na nieskończone odległości w nieznane galaktyki, pełne tajemnic, zagrożeń i niespotykanych form życia. W tym artykule przyjrzymy się pięciu najlepszym tytułom, które przeniosą cię na nieznane planety, pozwolą stoczyć bitwy z kosmicznymi wrogami i wziąć udział w międzygwiezdnych przygodach. Oto przegląd gier, które każdy fan kosmosu powinien wypróbować.

No Man’s Sky – Otwarty wszechświat pełen możliwości

Gra No Man's Sky, inspirowana klasycznymi opowieściami science-fiction, oferuje graczom możliwość eksploracji proceduralnie generowanego wszechświata. Gra, opracowana przez studio Hello Games, zaprasza nas do podróżowania między gwiazdami i odkrywania niezliczonych planet, pełnych unikalnych ekosystemów i obcych form życia. Co ciekawe, każda planeta i każda forma życia są generowane proceduralnie, co oznacza, że każdy gracz doświadcza czegoś innego, a niektóre odkrycia mogą być dostępne tylko dla niego.

W grze możemy wcielić się w poszukiwacza przygód, odkrywcę czy handlarza, realizując własne cele. Oprócz eksploracji galaktyki, gracze mogą prowadzić handel, ulepszać swoje statki kosmiczne, walczyć z piratami, a nawet odkrywać tajemnicze ruiny i starożytne cywilizacje. No Man's Sky stawia przed graczami również wyzwania związane z przetrwaniem w ekstremalnych warunkach oraz starcia z wrogimi siłami. Wszystko to tworzy rozgrywkę, która daje graczom ogromną wolność wyboru i unikalne doznania.

W dniu premiery No Man's Sky był jedną z największych wpadek w historii gier wideo. Twórcy nie dostarczyli funkcji i możliwości, które obiecywali graczom. Jednak nie zamierzali się poddawać, w ciągu lat dopracowywali swoją grę i teraz bez przeszkód można stwierdzić, że w aktualnym stanie jest to jedna z najlepszych gier z motywem kosmosu.

Deep Rock Galactic – ROCK & STONE

Deep Rock Galactic to wyjątkowa propozycja wśród gier sci-fi, w której gracz wciela się w kosmicznego krasnoluda, eksplorującego proceduralnie generowane jaskinie pełne zasobów i wrogich istot. Gra studia Ghost Ship Games jest grą kooperacyjną, w której maksymalnie czterech graczy współpracuje, aby przetrwać w niebezpiecznym, obcym świecie. Właściwie to obecność trybu współpracy i konieczność polegania na innych graczach jest jednym z największych plusów tej gry

Każdy z graczy może wybrać jedną z czterech klas postaci: Strzelca, Zwiadowcę, Górnika lub Inżyniera. Każda z tych ról pełni unikalne funkcje w drużynie, co sprawia, że współpraca jest kluczowa. Otoczenie w Deep Rock Galactic jest w pełni zniszczalne, co oznacza, że gracze mogą sami tworzyć swoje ścieżki w jaskiniach i dostosowywać taktykę do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Deep Rock Galactic jest grą przesiąkniętą poczuciem humoru. Luźna atmosfera produkcji udziela się również graczom, którzy raczej grają żeby się zrelaksować, co widać po najmniej toksycznej społeczności, jaką kiedykolwiek widziałem w grze wideo.

HELLDIVERS 2 – Demokracja zarządzana potrzebuje właśnie ciebie!

HELLDIVERS 2 to kosmiczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, stworzona przez Arrowhead Game Studios. Gracze wcielają się w elitarne oddziały helldiversów, którzy walczą o wolność i pokój w galaktyce, chroniąc swoją planetę – Super Ziemię. W grze gracz może współpracować z trzema innymi osobami, tworząc drużynę złożoną z czterech osób.

Jednym z kluczowych elementów rozgrywki w HELLDIVERS 2 jest praca zespołowa. Każdy członek drużyny może wybrać swoją własną strategię, która najlepiej odpowiada stylowi gry – od skradania się i ataków z zaskoczenia, po frontalne starcia. Dodatkowo, gra oferuje szeroki arsenał broni i zbroi, co pozwala na elastyczność i dostosowanie się do taktyki przeciwnika. To kosmiczna przygoda, w której każde zadanie jest testem umiejętności zespołowych i indywidualnych zdolności przetrwania.

Samotna rozgrywka może skończyć się szybciej niż zacznie, dlatego warto trzymać się sojuszników i wspólnie próbować sprostać armii robotów lub robali. Dotyczy to szczególnie wyższych poziomów trudności, gdzie wykonanie misji potrafi być prawdziwym wyzwaniem. HELLDIVERS 2 miało swoją premierę na początku bieżącego roku i gra od razu podbiła serca graczy. Na samym Steamie nadal regularnie w grze jest około 30 tysięcy graczy. W trakcie premiery bawiło się tam nawet 460 tysięcy osób.

Mass Effect – Epicka trylogia science fiction

Na liście nie może zabraknąć seriiMass Effect – kultowej już trylogii, której historia toczy się wokół komandora Sheparda i jego misji ocalenia galaktyki przed zagrożeniem ze strony tajemniczych Żniwiarzy. Wydana przez BioWare, gra Mass Effect cieszy się ogromną popularnością wśród graczy, a każda decyzja Sheparda wpływa na losy całego uniwersum, co tworzy niezwykle immersyjną rozgrywkę.

W Mass Effect możemy rozwijać swojego bohatera, modyfikować jego umiejętności i prowadzić drużynę do zwycięstwa. Gra oferuje realistyczne dialogi, złożone postaci i bogatą fabułę, która rozwija się na przestrzeni trzech gier. Zremasterowana Edycja Legendarna przynosi nowe udoskonalenia graficzne i jest gratką dla graczy, którzy chcą przeżyć tę epicką historię jeszcze raz lub odkryć ją po raz pierwszy.

Stellaris – Strategia wszechczasów?

Stellaris to gra strategiczna stworzona przez Paradox Interactive, która stawia graczy na czele galaktycznego imperium. W grze możemy zarządzać całym społeczeństwem, eksplorować galaktykę, odkrywać nowe planety i nawiązywać kontakty z różnymi rasami. Gracze mogą tworzyć sojusze, wywoływać wojny i prowadzić skomplikowane działania dyplomatyczne. Dzięki systemowi proceduralnemu każda rozgrywka w Stellaris jest inna – od nowych cywilizacji po niezbadane galaktyki.

Gra oferuje wiele możliwości personalizacji – gracze mogą wybrać cechy swoich cywilizacji, określając ich etykę, filozofię, preferencje technologiczne i wiele innych aspektów. Dla fanów strategii jest to gratka, bo Stellaris pozwala zarządzać ogromnym imperium, a jednocześnie daje pełną swobodę w podejmowaniu decyzji, które mogą mieć wpływ na rozwój całego społeczeństwa i losy galaktyki.

Grafika: depositphotos