Outriders i Age of Empires IV w Xbox Game Pass na PC w październiku

Xbox Game Pass to bez wątpienia bardzo ciekawa usługa, która daje dostęp do setek gier w abonamencie. W październiku do listy dołączy kilka głośnych tytułów, jak chociażby Outriders od polskiego studia People Can Fly oraz najnowsza odsłona kultowego RTSa - Age of Empires IV.

Xbox Game Pass na październik

Dosyć późno, ale wreszcie Microsoft ujawnił jakie gry w tym miesiącu trafią do abonamentu Xbox Game Pass i wygląda na to, że było na co czekać. Szczególnie jeśli gracie na PC, a nie na konsoli, bo dzisiaj do oferty dołączył tytuł Outriders od polskiego studia People Can Fly, a już za nieco ponad tydzień dostępna będzie najnowsza część Age of Empires (obie tylko na PC). Czwarta odsłona kultowego RTSa zapowiada się świetnie i będzie można ją uruchomić nawet w rozdzielczości 4K. Poza tym w abonamencie pojawi się Into the Pit, Dragon Ball FighterZ, Echo Generation, a także Alan Wake's American Nightmare. Pełna lista wraz z dokładnymi datami premiery znajduje się poniżej.

Od 19 października

Into the Pit (Cloud, Console, & PC)

Outriders (PC)

Od 21 października

Dragon Ball FighterZ (Cloud & Console)

Echo Generation (Cloud, Console, & PC)

Everspace 2 (Game Preview) (PC)

Od 28 października

Age of Empires IV (PC)

Alan Wake’s American Nightmare (Console & PC)

Backbone (Console)

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console, & PC)

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console, & PC)

The Forgotten City (Cloud, Console, & PC)

Jednocześnie Microsoft poinformował, które tytuły znikną z abonamentu wraz z końcem października. Nie ma ich wiele, ale jeśli jest wśród nich tytuł, który planowaliście "ograć" to zostało niespełna 2 tygodnie. Pełna lista znajduje się poniżej.

Carto (Cloud, Console, and PC)

Celeste (Cloud, Console, and PC)

Comanche (PC)

Eastshade (Cloud, Console, and PC)

Five Nights at Freddy’s (Cloud, Console, and PC)

Knights & Bikes (Console and PC)

Unruly Heroes (Cloud, Console, and PC)

źródło: Xbox