Kultowe GTA powraca: nadciąga remaster trylogii GTA III!

Grand Theft Auto to jedna z najbardziej wyjątkowych serii w świecie gier wideo. Rockstar Games to... prawdziwe gwiazdy rocka, tworzące niezwykłe produkty na swoich własnych zasadach. Produkty o których pamięta się latami, ale przede wszystkim to oni odpowiadają za najbardziej rozpoznawalne marki na świecie: w tym Grand Theft Auto. Trzecia odsłona serii (a właściwie: wszystkie trzy odsłony - bo trudno mówić o GTA III bez Vice City i San Andreas) okazały się wielkimi hitami, po które sięgnęły miliony graczy na całym świecie. Nie tylko na PlayStation 2 (gdzie debiutowała) — ale także pozostałych platformach, gdzie z czasem zawitała (m.in. PC, Xbox oraz mobile). I choć do tych gier wciąż powraca się z ogromną przyjemnością - to nie ma się co oszukiwać: trącą myszką. Archaizmy bywają męczące — i choć klimat i frajda wciąż są nie do podrobienia, to przydałoby się im lekkie odświeżenie. Dla obecnych i przyszłych pokoleń.

I dobrze się składa, bo według najnowszego raportu Kotaku - Rockstar Games pracuje nad takim wydaniem swoich klasyków. Miałoby pojawić się w wydaniu zbiorczym, które trafi na wszystkie konsole nowej generacji, a także komputery oraz urządzenia mobilne... i nie tylko.

Remastery trylogii GTA III mają trafić na konsole nowej generacji

Jak informuje redakcja Kotaku, trylogia GTA III (w skład której wejdą: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas) ma doczekać się odświeżonej wersji. Co miałoby się zmienić? Przede wszystkim każda z gier skorzysta z mocy oferowanej przez nowe konsole. Całość działać by miała w opaciu o Unreal Engine, a za remaster odpowiedzialne być szkockie studio Rockstar Dundee. O samych zmianach w kwestii rozgrywki nie mówi się zbyt wiele: to nie będzie żaden remake, a jedynie podrasowany klasyk - rzekomo grafika ma być miksem starego i nowego, by pozostać jak najbliżej oryginału. Wierzę jednak, że taki projekt nie obejdzie się bez usprawnień pokroju odświeżonego interfejsu, podbitej jakości tekstur, a także usprawnień przy sterowaniu.

Remastery trylogii GTA III mają rzekomo trafić na rynek jeszcze tej jesieni na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switcha, PC, Google Stadia oraz smartfony/tablety z iOS i Androidem na pokładzie. Wersje konsolowe są jednak priorytetem - i nie jest wykluczone, że gracze czekający na porty PC / mobile będą musieli uzbroić się w odrobinę więcej cierpliwości.

Kto grał ten wie, że to zestaw gier który zapewni najlepszą rozrywkę na wiele godzin. Niestety - materiał przygotowany przez Zacka Zwiezena nie wspomina nic o bardzo mocnym aspekcie tych gier, jakim niewątpliwie jest ścieżka dźwiękowa. Mam jednak cichą nadzieję, że lwią część oryginalnej playlisty uda się zachować - bo choć w przypadku PC radiowe kombinacje nie będą stanowić większego problemu, to na konsolach sprawy nie będą już tak oczywiste.

