Niech Moc będzie z wami. Kosmiczny Game Pass na początek grudnia

W co zagracie w pierwszej połowie grudnia? Już dziś do katalogu Xbox Game Pass dołączyły nowe tytuły.

W zeszłym miesiącu w usłudze Game Pass pojawiło się kilka interesujących tytułów. The Legend of Tianding, Ghost Song, Football Manager 2023 dołączyły do katalogu na początku listopada, a Somerville, Gungrave G.O.R.E czy Soccer Story udostępniono w ostatnich dniach. Wraz z 1 grudnia w kalendarzu, Microsoft przedstawia gry, które w usłudze pojawią się w tym miesiącu. I trzeba przyznać, że będzie w co grać.

1.12

Eastward (Konsole, Chmura, PC)

The Walking Dead: The Final Season (Konsole, Chmura, PC)

Totally Reliable Delivery Service (PC)

6.12

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Konsole, Chmura, PC)

Hello Neighbor 2 (Konsole, Chmura, PC) - premiera

8.12

Chained Echoes (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Metal: Hellsinger (Xbox One)

13.12

High On Life (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Potion Craft (Konsole, PC)

15.12

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Konsole, Chmura, PC)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Konsole, Chmura, PC)

Xbox Game Pass w grudniu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.12

Aliens: Fireteam Elite (Konsole, Chmura, PC)

Breathedge (Konsole, Chmura, PC)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Konsole, Chmura, PC)

Firewatch (Konsole, Chmura, PC)

Lake (Konsole, Chmura, PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 (Konsole, Chmura, PC)

Neoverse (Konsole, Chmura, PC)

Race with Ryan (Konsole, Chmura, PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Konsole, Chmura, PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Konsole) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Konsole, Chmura, PC)

Pierwszy miesiąc dostępu do Game Pass w wersji Ultimate dającego dostępu do setek gier na konsolach, komputerach i w chmurze oraz możliwość uruchamiania sporej części tytułów na urządzeniach mobilnych z opcją sterowania dotykowego, kosztuje 4 zł. Oferta dotyczy tych, którzy nie korzystali wcześniej z abonamentu lub założyli nowe konto. Po okresie promocyjnym abonament kosztuje 54,99 zł miesięcznie. Xbox Game Pass na konsole kosztuje 40 zł. Podobnie jak osobne abonament PC Game Pass. Jeśli posiadacie w domu różne urządzenia warto zdecydować się na droższy plan, tym bardziej, że w sieci dostępnych jest mnóstwo poradników, które podpowiadają, jak zaoszczędzić na abonamencie.