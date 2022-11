Xbox nie ma litości. W ciągu pół roku zawieszono ponad 4,5 miliona kont za złamanie regulaminu

Każdy kto spędził w grach sieciowych choćby krótką chwilę wie, jak brutalna potrafi być tamtejsza społeczność. Niedojrzali, często buzujący od emocji, chamscy i nieprzyjemni ludzie na czatach głosowych to smutna codzienność. Skarg w temacie było na tyle wiele, że administracja nareszcie postawiła na bardziej efektywne działania mające na celu poprawić aspekty jakościowe w temacie. Tym i wielu innych związanych z grami online. Microsoft opublikował pierwszy raport Cyfrowej Transparentności poświęcony platformie Xbox. I liczby o których tam mowa... robią wrażenie.

Pół roku i 4,8 miliona zbanowanych kont. Microsoft chwali się, jak dba o graczy

Raport informuje o dużej ilości nakładanych na użytkowników blokad. Najwięcej z nich związanych było z wszelkiej maścią oszustwami oraz treściami seksualnymi — cokolwiek to miałoby znaczyć. Lwia część tych blokad to prawdopodobnie tymczasowe bany, które mają na celu przypomnieć użytkownikom jakie zasady tam panują - ale nie wszystkie. Według Microsoftu wiele kont które doczekały się blokady to... były po prostu fałszywki. Liczby te są też tak ogromne dlatego, że Microsoft przez lata wypracował sobie odpowiednie schematy do walki z wszelkiej maści oszustami i hejterami. Podwójna moderacja (połączenie trybu proaktywnego stale analizującego sytuację i próba wczesnego wychwycenia zagrożeń oraz reaktywnego opartego na zgłoszeniach ze strony graczy) okazała się tutaj strzałem w dziesiątkę. Co więcej — już pierwszy ze wspomnianych trybów pozwala na ogromną efektywność, bo to podobno on odpowiedzialny jest za 99% ich skuteczności.

Microsoft przed urzędami chroniącymi konkurencję na całym świecie pokazuje jak dba o zdrowe relacje i bezpieczeństwo użytkowników. Przejęcie Activision Blizzard to sprawa, która budzi ogrom wątpliwości — i opublikowany raport Cyfrowej Transparentności prawdopodobnie ma być jedną z cegiełek, które mają ich zbliżyć do domknięcia umów.