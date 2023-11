Xbox Game Pass w drugiej połowie listopada. Co nowego od Microsoftu?

Gotham Knights, Warhammer 40,000: Darktide, Forza Motorsport, Like A Dragon: Ishin!, F1 Manager 2023, Dead Space Remake — to niedawno wpadło do Game Passa. Do tego w pierwszej połowie tego miesiąca dostaliśmy takie gry jak między innymi Football Manager 2024, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name czy Wild Hearts. Jest więc w co grać, a nadchodzi kolejna fala gier. W co dzięki abonamentowi Xbox Game Pass zagramy w drugiej połowie listopada?

Xbox Game Pass — druga połowa listopada 2023. Pełna rozpiska gier

Źródło: Microsoft

14 listopada:

Coral Island (Konsole, PC)

17 listopada:

Persona 5 Tactica (Konsole, PC, Chmura)

28 listopada:

Dune: Spice Wars (Konsole, Chmura)

Rollerdrome (Konsole, PC, Chmura)

Co zniknie z Xbox Game Pass w drugiej połowie listopada 2023?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30 listopada:

Anvil (Konsole, PC, Chmura)

Battlefield 1943 (Konsole)

Battlefield: Bad Company (Konsole)

Battlefield: Bad Company 2 (Konsole, PC)

Disc Room (Konsole, PC, Chmura)

Eastward (Konsole, PC, Chmura)

Grid (Konsole)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilkunastu dni w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?

Źródło: Microsoft