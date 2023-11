Te pady zamienią Twojego smartfona w przenośną konsolę do gier

Jaki pad do telefonu kupić? Najlepsze pady do smartfonów

Handheldy wracają, co widać chyba po popularności retrokonsolek w stylu Anbernic RG35XX, Miyo Mini oraz bardziej zaawansowanych sprzętów, takich jak Steam Deck, Logitech G Cloud albo Asus ROG. Alternatywą dla wymienionych urządzeń może być po prostu... dobry smartfon połączony ze specjalnym padem.

Zamieniamy smartfona w konsolę do gier

Współczesne smartfony to już właściwie kieszonkowe komputery wyposażone w potężne procesory i wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, co sprawia, że są doskonałymi urządzeniami do gier. Aby jednak w pełni cieszyć się na nich grami, niezbędny jest kontroler, który pozwoli na precyzyjne i wygodne sterowanie. Nasze zestawienie skupia się na tych padach, które oferują mocowanie na smartfon. Umożliwiają one korzystanie z urządzenia w trybie handheld. To znaczy, że Twój smartfon staje się swojego rodzaju minikonsolą.

iPega PG-9083S

Cena: od 139 zł

iPega PG-9083S Red Bat to najtańszy pad do smartfona w naszym zestawieniu. Dzięki regulowanej szerokości uchwytu obsłuży urządzenia o wymiarach do 280 mm, zapewniając pełną zgodność z systemami Android i iOS. Jego szeroka kompatybilność sięga również Nintendo Switch oraz komputerów PC. Oferuje zarówno łączność bezprzewodową za pomocą Bluetooth 5.0, jak i możliwość podłączenia kabla. Ergonomiczna konstrukcja i wytrzymałe materiały zapewniają optymalny komfort podczas długotrwałych sesji, a atrakcyjna cena sprawia, że iPega PG-9083S jest dobrym wyborem, jeśli nie macie jeszcze pewności, czy takie rozwiązanie to coś dla Was.

Nanco MG-X

Cena: od 419 zł

NACON MG-X to kolejny ciekawy kontroler stworzony z myślą o graczach, którzy chcą przekształcić swój smartfon w pełnoprawną przenośną konsolę do gier. Pad jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi o przekątnej do 6,7 cala. Stworzono go na wzór kontrolera do XBoxa. Dzięki łączności Bluetooth, pojemnej baterii, oraz ergonomicznej konstrukcji oferuje satysfakcjonujące doświadczenia gamingowe na urządzeniach z systemem Android. Urządzenie oferuje tez możliwość ładowania w trakcie gry. Niestety nie połączymy go z iPhonami.

Turtle Beach Recon Atom

Cena: od 429 zł

Turtle Beach Recon Atom to najbardziej kanciasta propozycja w naszym rankingu. Taki design zdecydowanie ma coś w sobie. Ten pad, podobnie jak poprzednicy, w ciągu kilku sekund przekształci Twój smartfon w przenośną konsolę do gier. Dzięki łączności Bluetooth i wytrzymałej baterii (do 20 godzin grania), ten kontroler gwarantuje wygodne i satysfakcjonujące doświadczenia gamingowe na urządzeniach z Androidem. Niestety, podobnie jak Nanco MG-X nie jest on kompatybilny z urządzeniami od Apple. Możliwość gry w chmurze, na smartfonie i konsolach Xbox czyni go jednak idealnym towarzyszem gracza, który posiada telefon z systemem Android.

Razer Kishi V2

Cena: od 479 zł

Razer Kishi V2 to kontroler, który rewolucjonizuje rozgrywkę na smartfonach, zapewniając wyjątkową wygodę i jakość gry na konsolowym poziomie. Dzięki swojemu ergonomicznemu designowi, odpowiedniemu rozmieszczeniu przycisków i rozsuwanemu mostkowi można go precyzyjnie dopasować do różnych urządzeń mobilnych działających w oparciu o system Android. Strumieniowanie gier, personalizacja ustawień za pomocą aplikacji, oraz niskie opóźnienia dzięki łączności przez USB-C, to tylko niektóre z jego supermocy. Ten kontroler jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie wygodę, jakość spod znaku topowej gamingowej marki Razer oraz mobilną rozrywkę na najwyższym poziomie.

Backbone One BB-02-W-S

Cena: od 589 zł

Backbone One BB-02-W-S to kontroler, który wyróżnia się na tle konkurentów białym wariantem. Jeśli Twoje konsole są właśnie w tym kolorze, na pewno docenisz komplementarność. Uniwersalne dopasowanie pozwala podłączyć pada do iPhone'a, PlayStation 4 i PlayStation 5. Kontroler został zoptymalizowany pod kątem jak najmniejszych opóźnień. Oferuje wibracje i posiada wyjście słuchawkowe. W zestawie z padem znajduje się adapter do iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max.