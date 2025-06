Na tę grę posiadacze Game Passa czekali od miesięcy. Właśnie się doczekali

Jest taka jedna gra, w którą grają niemal wszyscy gracze, choć niektórzy tylko okazjonalnie. To popularna FIFA, czyli obecnie EA Sports FC. Już za kilka dni będzie można w nią zagrać w ramach abonamentu Xbox Game Pass. W sam raz dla tych, którzy sięgają po nią tylko okazjonalnie.

Jak przeżyć lato bez piłki nożnej? Microsoft znalazł sposób

Właśnie dobiegły końca wszystkie istotne rozgrywki piłkarskie w Europie. Przed miłośnikami tej dyscypliny sportu długie tygodnie bez meczów o stawkę w najważniejszych ligach. Jak poradzić sobie z letnią nudą w świecie piłki nożnej? Pewnym substytutem rozgrywek są emocje związane z okienkiem transferowym. Dla tych, którym to nie wystarczy, Microsoft przygotował nie lada gratkę. Oto bowiem do usługi Xbox Game Pass trafia EA Sports FC 25.

Reklama

Jako że mowa o grze, której nikomu przedstawiać nie trzeba, rzućmy okiem na to, co jeszcze czeka nas w czerwcu w subskrypcji od Microsoftu.





Xbox Game Pass: czerwiec 2025. W co zagramy w tym miesiącu?

Jeśli czekacie na EA Sports FC 25, jeszcze nie włączajcie aplikacji Xbox. Gra zostanie udostępniona w ramach pakietu 12 czerwca. A jak prezentuje się pełen kalendarz premier na czerwiec? Oto on:

JUŻ DOSTĘPNE

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

10 CZERWCA

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition

11 CZERWCA

Barbie Project Friendship

Kingdom: Two Crowns

12 CZERWCA

EA Sports FC 25

Reklama

13 CZERWCA

The Alters

17 CZERWCA

FBC: Firebreak

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Lost in Random: The Eternal Die

Reklama

Na co jeszcze czekają gracze?

Miłośnicy Warhammera z całą pewnością na Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition. Ci, którzy tęsknią za klasyką gier komputerowych, już mogą spędzać kolejne godziny w Baldur's Gate i Baldur's Gate II. Osobiście jednak najbardziej czekam na 17 czerwca, gdy do Game Passa trafi Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Jedno jest pewne. W czerwcu w Game Passie z całą pewnością nudy nie będzie.