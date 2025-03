Xbox Game Pass z prawdziwą petardą. Gracze bedą zachwyceni

Microsoft rozpieszcza graczy płacących za abonament Xbox Game Pass. Do standardowych benefitów, w postaci gier i dodatków do wybranych tytułów dołączają teraz kolejne.

Xbox Game Pass to bez wątpienia jeden z najciekawszych abonamentów na rynku gier wideo. Dostępny w kilku wariantach pozwala graczom konsolowym i pecetowym na grania w najpopularniejsze tytuły dostępne na obu platformach – zarówno te od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i te wydawane przez największych graczy na rynku. Każdego miesiąca pojawia się przynajmniej kilka mocnych produkcji, w które warto zagrać. Xbox Games Pass to nie tylko same gry, to także dodatki do wielu popularnych tytułów, w tym League of Legends, Overwatch 2, czy Valorant. Microsoft zapowiedział właśnie rozszerzenie tego przywileju o kolejne produkcji typu free-to-play, gdzie na graczy posiadających abonament Game Pass Ultimate lub PC Game Pass czeka wiele niespodzianek.

Reklama

Nowymi grami, w których gracze mogą otrzymać dodatkowe bonusy w ramach Xbox Game Pass są:

Heroes of the Storm (PC) – wymagane połączenie z kontem Battle.net

Do odblokowania 30 bohaterów ze wszystkich uniwersów Blizzard

– wymagane połączenie z kontem Battle.net Do odblokowania 30 bohaterów ze wszystkich uniwersów Blizzard Naraka: Bladepoint (Konsole, Chmura, PC) – wymagane zalogowanie się kontem Xbox

Do odblokowania wszyscy bohaterowie, wyposażenie Xbox oraz zestaw Phoenix Princess Pack (Justina Gu).

– wymagane zalogowanie się kontem Xbox Do odblokowania wszyscy bohaterowie, wyposażenie Xbox oraz zestaw Phoenix Princess Pack (Justina Gu). Smite 2 (Console, PC) – wymagane połączenie z kontem Xbox

Do odblokowania skórka High Velocity Hecate, 5 bogów (Ares, Anhur, Hekate, Herkules i Nemesis), dodatkowy tytuł OP i emotka GG.

– wymagane połączenie z kontem Xbox Do odblokowania skórka High Velocity Hecate, 5 bogów (Ares, Anhur, Hekate, Herkules i Nemesis), dodatkowy tytuł OP i emotka GG. The Finals (Xbox Series X|S, PC) – wymagane połączenie z kontem Xbox

Do odblokowania zestaw Stryker Grid zawierający pełny strój, trzy skórki broni, urok i 25% premii do Match XP. Do tego możliwość odebrania 500 Multibucksów.

W przyszłości pojawią się dodatki do Asphalt Legends Unite, Call of Duty: Warzone, Enlisted oraz War Thunder.

Xbox Game Pass. W co zagrać w tym miesiącu?

Przy okazji warto przypomnieć o grach, jakie w ramach abonamentów Xbox Game Pass pojawiły się w drugiej połowie marca. Lista nie jest długa, ale za to bardzo interesująca i zadowoli każdego gracza – zarówno miłośnika japońskich gier RPG, strzelanek i symulatorów... pociągów. Oto tytuły, które udostępniono w ostatnim czasie i zapowiedziano do końca miesiąca.

Już dostępne

33 Immortals (Game Preview) (Xbox Series X|S, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass

Octopath Traveler II (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Train Sim World 5 (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Mythwrecked: Ambrosia Island (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Blizzard Arcade Collection (Konsole, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Batman: Arkham Knight (Konsole) Game Pass Core

Monster Sanctuary (Konsole) Game Pass Core

Tunic (Konsole) Game Pass Core



27.03

Atomfall (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



Ale to jeszcze nie koniec, gdyż Microsoft zapowiedział rozszerzenie dostępności gier w ramach usługi "Strumieniowego przesyłania własnych gier". Katalog tytuł stale rośnie i właśnie został rozszerzony o kolejne:

Assassin’s Creed Shadows

Gotham Knights

Party Animals

Suicide Squad: Kill the Justice League

The Lord of the Rings: Return to Moria

The Texas Chain Saw Massacre

Wobbly Life

Niedługo dostępne będą również: