Te nowości w Xbox Game Pass z pewnością cię zainteresują. W sam raz na zimne wieczory

Październik w Xbox Game Pass przyniósł graczom sporo atrakcji – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. MLB The Show 24, Open Roads, Sifu , Mad Streets, Inscryption, All You Need Is Help, Legend of Mana, Trials of Mana, We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie pojawiły się na początku miesiąca, a końcówka należała przede wszystkim do Call of Duty: Black Ops 6, które w abonamencie na konsole Xbox i PC pojawiło się 25 października i które już dla was recenzowaliśmy. Listopad należał m.in. do Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered, czy wczorajszej premiery Microsoft Flight Simulator 2024.

Przemierzaj świat naszą największą flotą samolotów i przenieś symulację na wyższy poziom, rozwijając swoją karierę lotniczą w grze Microsoft Flight Simulator 2024. Wersja Standard Edition zawiera ponad 65 samolotów i 150 ręcznie wykonanych lotnisk.

Na aktualizację katalogu Microsoft kazał czekać długo – jednak wszystko jest już jasne. Oto gry, które pojawią się w drugiej połowie miesiąca. Będzie w co grać!

Xbox Game Pass na drugą połowę listopada. W co zagracie?

20.11

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Little Kitty, Big City (Konsole) – Game Pass Standard

PlateUp! (Konsole) – Game Pass Standard

26.11

Nine Sols (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

27.11

Aliens: Dark Descent (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Microsoft przygotował jeszcze jedną niespodziankę. Już dziś na Xbox pojawia się jeden z największych hitów ostatnich lat – Genshin Impact, a posiadacze Xbox Game Pass mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. To produkcja studia miHoYo, która szturmem wdarła się na salony zaczynając od urządzeń mobilnych, a na konsolach i PC kończąc:

Wyrusz na wyprawę po świecie fantasy, zwanym Teyvat. W tym ogromnym świecie poznasz siedem narodów, spotkasz zróżnicowaną obsadę postaci o niepowtarzalnych osobowościach i zdolnościach oraz będziesz wraz z nimi walczyć z potężnymi wrogami. A to wszystko podczas wyprawy celem odnalezienia utraconego rodzeństwa. Idź dokąd chcesz i zanurz się w świecie pełnym życia. Niech ciekawość świata poprowadzi Cię do odkrycia wszystkich jego tajemnic. Ostatecznie dołączysz do swojego rodzeństwa i zobaczysz kulminację całej historii.

Aktywni subskrybenci Xbox Game Pass otrzymają dodatkowe przedmioty, które będzie można odebrać w grze:

Intertwined Fate ×2

Northlander Billet Trove ×1

Hero’s Wit ×10

Mora ×100,000

Mystic Enhancement Ore ×15

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30.11

Conan Exiles (Konsole, Chmura, PC)

Coral Island (PC)

Hello Neighbor 2 (Konsole, Chmura, PC)

Remnant: From The Ashes (Konsole, Chmura, PC)

Rollerdrome (Konsole, Chmura, PC)

Soccer Story (Konsole, Chmura, PC)

Spirit of the North (Konsole, Chmura, PC)

The Walking Dead: The Final Season (PC)

While the Iron’s Hot (Konsole, Chmura, PC)