2021 rok był bez dwóch zdań bardzo udany pod względem dostarczanych gier w abonamencie. Microsoft w tym czasie poczynił sporo ruchów, żeby nie zwolnić tempa. I udało im się, bo lista tytułów zmierzających do Game Passa na premierę w przyszłym roku robi spore wrażenie.

Co trafi na premierę do Game Passa w 2022 roku?

Total War: Warhammer 3 - 17.02.2022

Total War: Warhammer 3 to trzecia i zarazem ostatnia część podcyklu strategicznej serii Total War. Jest to zwieńczenie trylogii opracowanej przez studio Creative Assembly. Akcja przeniesie nas na granicę wymiaru, gdzie całe armie strzegą przejścia do królestwa, które jest zarządzane przez czterech bogów Chaosu. Sytuację chce wykorzystać pradawna potęga i zdobyć ostateczną moc - żeby tego dokonać, musi jednak odnaleźć śmiertelnika zdolnego do wypełnienia misji. Total War: Warhammer 3 to zatem strategia owiana fantastyczną tajemnicą. Niewątpliwie warto poświęcić jej trochę czasu w lutym.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - 28.04.2022

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać serii S.T.A.L.K.E.R.. Po wielu latach doczekaliśmy się oficjalnej kontynuacji, która na pierwszych materiałach wygląda wspaniale. W sequelu ponownie akcja zabierze nas do postapokaliptycznej Zony, dając nam tym razem do dyspozycji wielki i rozbudowany otwarty świat. Wszyscy gracze mają kolosalne oczekiwania względem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - wierzę, że GSC Game World stanie na wysokości zadania i dostarczy nam produkcję, która ponownie rozkocha w sobie fanów starszych odsłon.

Eiyuden Chronicle: Rising - maj 2022

Dynamiczne RPG akcji, mocno stawiające na rozbudowę miasta, z przepiękną oprawą audiowizualną i fantastyczną fabułą, gdzie ludzie, elfy, bestie i ludy pustyni żyją obok siebie - brzmi dobrze, prawda? Wszystko to otrzymamy wiosną w Game Passie za pośrednictwem Eiyuden Chronicle: Rising.

Redfall - lato 2022

Kolejna gra od Arkane Studios, ekipy odpowiedzialnej za serię Dishonored i jedną z najlepszych gier 2021 roku, czyli Deathloop. Redfall to pierwszoosobowy FPS z otwartym światem, który przeniesie nas na tytułową wyspę znajdującą się w stanie Massachusetts. Miejsce to zostało zaatakowane przez wampiry, które doprowadziły do zaćmienia słońca, odcinając wyspę od świata zewnętrznego - co za tym idzie, również mieszkańców. Gracz wcieli się właśnie w jednego z ocalałych, starając się odkryć zamiary wampirów i oczywiście pokrzyżować ich plany.

Starfield - 11.11.2022

Wielki projekt Bethesdy, przez wielu nazywany “Skyrimem w kosmosie”. Nie znamy wielu szczegółów, ale rozmach z jakim gra została zapowiedziana, ilość oczekiwań oraz fakt, że jest to pierwsze nowe IP Bethesdy od 25 lat sprawia, że ciężko nie czekać na końcówkę 2022 roku!

Atomic Heart - 2022

Atomic Heart to wyjątkowa produkcja, nad którą pracuje niezależne rosyjskie studio Mundfish. Akcja shootera FPP przeniesie nas do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Psychodeliczna atmosfera, specjalne moce, niepokój budzony przez dosyć straszny klimat i niecodziennych przeciwników… to musi się udać.

Slime Rancher 2 - 2022

Slime Rancher 2 to kontynuacja ciepło przyjętego sandboxa, w którym… hodujemy piękne i słodkie slime’y. W sequelu ponownie wcielimy się w Beatrix LeBeau, lecz tym razem udamy się Tęczową Wyspę w celu rozgryzienia starożytnej technologii i masy tajemnic, oraz - przede wszystkim - poznania nowych gatunków uroczych glutów!

A Plague Tale: Requiem - 2022

A Plague Tale: Requiem to kontynuacja wydanego w 2019 roku A Plague Tale: Innocence. Ponownie będziemy śledzić losy Amicii i Hugo w XIV-wiecznej francji, opanowanej przez wojnę i tytułową plagę. Ciężki klimat, emocjonalny rollercoaster i piękne widoki - to z pewnością nas czeka. Niestety nie znamy dokładnej daty premiery produkcji opracowanej przez Asobo Studio.

Replaced - 2022

Replaced to gra 2.5D w której poznamy losy R.E.A.C.H. - sztucznej inteligencji uwięzionej w ludzkim ciele. Akcja przeniesie nas do Phoenix City, miasteczka znajdującego się w retrofuturystycznej Ameryce z lat osiemdziesiątych. Miejscowość skrywa mnóstwo tajemnic, które stopniowo będziemy odkrywać.

Somerville - 2022

Somerville to gra niezależnego studia Jumpship, którego założycielem jest Dino Patti, ojciec takich “klasyków” jak Limbo czy Inside. Produkcja przedstawi losy małej grupy, która będzie starała się przeżyć inwazję obcej cywilizacji. Mechanika będzie bardzo podobna do produkcji, nad którymi Patti już pracował - możemy spodziewać się zatem platformówki z masą zagadek, której towarzyszy ciężki klimat i dość kreskówkowa grafika.

Scorn - 2022

Scorn to pierwszoosobowa gra akcji, łącząca w sobie elementy horroru i science-fiction. Twórcy mocno inspirowali się dziełami szwajcarskiego malarza H.R. Gigera, który jest odpowiedzialny między innymi za projekt ksenomorfa z Obcego. Gracz będzie przemierzał abstrakcyjny świat, balansując na granicy jawy i snu. Zapowiada się psychodelicznie i strasznie.

Pupperazzi - woof bark bark (2022)

W Pupperazzi cały świat należy do piesków. Oglądamy piękne pieski, robimy dużo zdjęć pięknym pieskom i cieszymy się razem z pięknymi pieskami. Pupperazzi to tak naprawdę piękne pieski.

Xbox Game Pass 2022 - na którę grę czekacie najbardziej?

Game Pass w 2022 roku zapewni zatem masę świetnych tytułów, zarówno tych większych gier AAA, jak i mniejszych produkcji indie. Na co czekacie najbardziej?