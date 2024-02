The Last Of Us 3 jednak powstanie?! Twórca gry zachwycił fanów

Druga część serii The Last Of Us miała być ostatnia. Do tej pory twierdził tak również autor kultowych gier, Neil Druckmann. Na szczęście zmienił zdanie i to właśnie dzięki niemu możemy to napisać: trwają prace nad The Last Of Us 3!

The Last Of Us 2 będzie ostatnią grą z tej serii? To już nieaktualne!

W ostatnim czasie, na youtubowym kanale Naughty Dog, ukazał się materiał zza kulis powstawania drugiej części gry The Last Of Us. Ci, którzy słuchali go szczególnie uważnie, z pewnością natknęli się na pewien smaczek. Pod sam koniec filmu twórca gry, Neil Druckmann, wypowiada się na temat jej przyszłości. Jak sam przy znał, do niedawna myślał, że nie powstanie już żadna nowa gra z tej serii. Ciężko byłoby bowiem napisać kontynuację po tym, co wydarzyło się w drugiej części. Po czasie zmienił jednak zdanie, a w jego głowie pojawiła się pewna koncepcja. Dzięki temu możemy już oficjalnie potwierdzić coś, na co fani serii z pewnością czekali. The Last Of Us 3 powstaje!

https://www.youtube.com/watch?v=SC3C7GMMfDU&t=7030s

O czym będzie The Last Of Us 3?

Na to pytanie, na ten moment, oczywiście nie znamy odpowiedzi. Z słów autora gier dowiadujemy się jedynie tego, że według niego jest miejsce na trzecią część. Czym konkretnie ona będzie? Neil Druckmann określa ją jako its own thing, czyli niezależną od dwóch poprzednich. Padają również jednak słowa, że trzecia część będzie powiązana z poprzednimi. Na ten moment to jednak na tyle nieprecyzyjne słowa, że ciężko wywnioskować z nich cokolwiek konkretnego.

Kiedy powstanie The Last Of Us 3? Nieprędko

Oczywiście nie znamy jeszcze daty premiery trzeciej części jednej z najbardziej ikonicznych gier w portfolio PlayStation. Wiemy jedynie, że gra powstaje. Niestety Naughty Dog ma przed sobą jeszcze wiele innych, równie wymagających projektów, dlatego przed nami jeszcze wiele długich lat oczekiwania.

O podanie przypuszczalnego terminu debiutu gry pokusił się serwis earlygame.com. Autor opublikowanego tam materiału sugeruje, że stanie się to nie wcześniej niż w 2029 roku. Cóż, jednego można być pewnym. Najwierniejsi fani serii z pewnością będą cierpliwie czekać na premierę.