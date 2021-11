X-Men '97! Po latach mutanci doczekają się nowego serialu animowanego

X-Men: The Animated Series, uwielbiana kreskówka dzieciaków z lat '90 którą mogliśmy oglądać na Fox Kids, doczeka się kontynuacji. Przygody superbohaterów trafią do Disney+ już w 2023 roku!

Disney+ obchodzi dzisiaj drugie urodziny — i choć w Polsce wciąż czekamy na oficjalną premierę serwisu VOD (serwis ma trafić do nas dopiero w przyszłym roku), to sporo dobrego dzieje się wokół platformy. Po 24 miesiącach od startu firma zapowiada nowy animowany serial z uwielbianymi marvelowskimi bohaterami: X-Menami!

X-men '97 - nowy animowany serial z bohaterami trafi do Disney+ w 2023 roku

Na tę chwilę medialny gigant nie zdradził żadnych bliższych tytułów związanych z nadchodzącym serialem X-men '97. Wiemy jednak, że podobnie jak kultowa kreskówka z lat '90 — możemy spodziewać się animacji. 97 w tytule sugeruje, że będzie to kontynuacja uwielbianego The Animated Series, który... no właśnie: emitowany był w latach 1992-1997. Polscy widzowie mogli go oglądać animacje o ekipie z genem X na antenie Fox Kids, Jetix oraz Disney XD — i tradycyjnie całość trafiła do nas nieco później, ale wychowała całe pokolenie fanów Marvela, które dopiero później miało szansę zgłębiać komiksowe (a także filmowe) przygody ekipy.

Na tę chwilę nie wiemy za dużo na temat całej produkcji, właściwie poza przybliżoną datą premiery i tytułem poznaliśmy także autora serii. Showrunnerem X-men '97 będzie Beau DeMayo. Najpiękniejsze w całej tej zapowiedzi jest jednak forma, jaką posłużył się Disney. Zamiast trailera, sięgnięto po... popularne meme ze smutnym Wolverinem:

Doskonała wiadomość — i nie ukrywam, że dla mnie to zapowiedź która ekscytuje mnie dużo bardziej niż kolejne fazy MCU i dziesiątki kontynuacji, które zmierzają na platformę: czy to w formie filmów czy seriali. Nie mogę się doczekać powrotu X-menów i liczę, że po serii animowanej doczekamy się także nowych filmów aktorskich z Charlesem i spółką!