Przed nami bardzo ciekawy 2022 rok. Do Polski trafią wtedy minimum trzy nowe usługi VOD. Co warto o nich wiedzieć i jakie są najnowsze doniesienia na ich temat?

Liczyliśmy, że do niektórych z nadchodzących premier dojdzie nieco wcześniej, ale nie dostaniemy wyjątkowego prezentu pod choinkę w tym roku. HBO Max, Disney+ i SkyShowtime zmierzają do Polski, lecz musimy uzbroić się cierpliwość, ponieważ wszystkie trzy planują debiut nad Wisłą w 2022 roku. Nie znamy dokładnej daty premiery żadnej z nich, ponieważ firmy nie składały jeszcze konkretnych obietnic. Na te przyjdzie pora zapewne po Nowym Roku, gdy wykrystalizują się wszystkie kwestie, które są dla nich kluczowe.

HBO Max, Disney+ i SkyShowtime w 2022 roku w Polsce

Dzisiejsza konferencja HBO Max była ciekawym przypomnieniem tego, z czym będziemy mieli do czynienia. Wydarzenie online wykorzystano do przede wszystkim do podsumowania zawartości katalogu i nawet te wycinek powinien spodobać się widzom. Wśród klasyków są starsze seriale HBO, hity Warnera, a przed nami premiery nowych filmów i seriali. Co ciekawe, te pierwsze będą trafiać na HBO Max zaledwie 45 dni po debiucie w kinach i najwyraźniej ta zasada będzie też obowiązywać w Polsce.

Oprócz HBO Max, czekamy także na Disney+ SkyShowtime. Ta druga usługa jest ciekawym mariaże stacji, marek i firm: NBCUniversal, Sky i ViacomCBS, SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures i Peacock. To one będą składać się na katalog usługi, która - jak już potwierdzono - pojawi się w Polsce.

Na którą usługę czekacie najbardziej? Po więcej informacji i komentarza zapraszam do najnowszego odcinka podcastu Antyweb Po Godzinach.

Nowe usługi VOD - na co czekamy w Polsce

