Drugi sezon Squid Game oficjalnie. Autor potwierdza, że tworzy nową serię

Squid Game to serial-fenomen. Pojawił się nagle, nie czarował ani amerykańskim przepychem, ani budżetem który wgniata w fotel. Po prostu był — i przykuł uwagę internautów. Ci szybko podchwycili temat i dzięki setkom memów i polecanek zdobył ogromny rozgłos, stając się najpopularniejszym serialem na Netfliksie. Serial widziało w całości 87 milionów widzów, a wycena serii sięga kwoty rzędu 900 milionów dolarów. Z jednej strony więc nikt nie powinien być zdziwiony zapowiedziami drugiego sezonu serialu, z drugiej - póki taka oficjalnie nie padła, nie można było mieć stuprocentowej pewności. Teraz jednak już oficjalnie Hwang Dong-hyuk, reżyser, scenarzysta i - najprościej mówiąc - twórca uwielbianego serialu zapowiedział, że serial doczeka się drugiego sezonu.

Hwang Dong-hyuk oficjalnie potwierdził, że trwają już prace nad drugą serią trwają, ale są na bardzo wczesnym stadium, na etapie planowania:

To jest teraz w mojej głowie. Jestem w trakcie planowania

Na tę chwilę trudno jeszcze nawet gdybać o tym, kiedy możemy spodziewać się drugiego sezonu serialu. Na pierwsze materiały z planu, zdjęcia i oficjalne zapowiedzi daty premiery przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej kilkadziesiąt miesięcy. Faktem jednak jest, że przed twórcą serialu który z dnia na dzień stał się fenomenem twardy orzech do zgryzienia: oczekiwania będą ogromne i... jak to najczęściej bywa w takim przypadku, zakrawać będą o prawie niemożliwe do spełnienia.

Było od groma presji, od groma próśb i dużo miłości kierowanej ku drugiemu sezonowi. Właściwie nie dało nam to wyboru [jak tylko go zrobić]

To będzie prawdziwy sprawdzian dla twórcy. Trzymam kciuki, aby wszystko udało się zrealizować możliwie jak najlepiej, jak najszybciej... no i żeby podbiło serca widzów równie mocno, co pierwszy sezon.