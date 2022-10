90 mld przychodów, 20 mld zysku

Apple rokrocznie poprawia swoje wyniki finansowe i póki co nie za bardzo widać aby firma z Cupertino miała się zatrzymać. W ostatnim kwartale przychody sięgnęły 90,1 mld USD, nieco powyżej oczekiwań analityków i były aż o 7 mld USD wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Za blisko połowę przychodów odpowiada iPhone. Apple sprzedało smartfonów za równowartość 42,6 mld USD i to nawet pomimo niekorzystnego kursu dolara amerykańskiego. Jest to wzrost o niemal 10% względem roku poprzedniego, ale analitycy oczekiwali nieco lepszych liczb. Kluczowy będzie jednak obecny kwartał, bo to w jego trakcie okaże się, czy iPhone z serii 14 cieszy się dużą popularnością, czy jednak nie.

Pozytywny wpływ na wyniki miała też sprzedaż komputerów, rdzenna działalność Apple rośnie nieprzerwanie od kilku kwartałów i to w tempie dwucyfrowym. W ostatnich trzech miesiącach sprzedano Maców za 11,5 mld USD, o 25% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Częściowo za te wyniki odpowiada fakt, że jedna z fabryk Apple wznowiła produkcję po przerwie i nadrabiała swój backlog, czyli niezrealizowane wcześniej zamówienia. Wyraźnie spadła za to sprzedaż iPadów, do 7,2 mld USD, czyli o 13% względem poprzedniego roku i znacznie poniżej prognoz. Całkiem dobrze spisuje się natomiast segment akcesoriów (słuchawki, zegarki itp.) gdzie zanotowano 9,6 mld USD przychodów (wzrost o niemal 10%). Drugim najbardziej dochodowym segmentem Apple są natomiast usługi, firma z Cupertino zarobiła na nich 19,2 mld USD w ostatnim kwartale (oczekiwano 20,1 mld USD) i pochwaliła się, że ma już ponad 900 mln klientów na całym świecie.

Zysk netto w 3. kwartale 2022 roku wyniósł 20,7 mld USD i był tylko symbolicznie wyższy niż rok wcześniej. Widać zatem, że mocno wzrosła strona kosztowa, bo różnica w przychodach to niemal 7 mld USD na korzyść obecnego kwartału. W całym swoim roku rozliczeniowym 2022 Apple osiągnęło kosmiczne 394 mld USD przychodów i niemal 100 mld USD (99,8) zysku netto. Ten roczny zysk Apple znacząco przekracza wartość budżetu takiego kraju jak Polska. Większość przychodów (316,2 mld USD) firma osiąga, ze sprzedaży urządzeń, ale segment usług staje się coraz bardziej znaczący i w zeszłym roku odpowiada za 78,1 mld USD przychodów.

Kluczowy będzie następny kwartał

Prawdziwym sprawdzianem dla Apple będzie ostatni kalendarzowy kwartał 2022 roku, który jednocześnie jest 1. kwartałem rozliczeniowym 2023 roku dla firmy. To w nim zazwyczaj firma bije swoje rekordy przychodów i zysków. W tym roku może być jednak o to trudno. Wiele amerykańskich firm zapowiada słabsze wyniki, w tym Amazon, który przywiduje zaledwie 2% wzrost sprzedaży. Powodem jest inflacja, rosnące koszty, mocny dolar oraz ograniczone zakupy przez konsumentów. To może uderzyć również w Apple, które musiało mocno podnieść ceny swoich produktów na wielu rynkach. Z jednej strony powinno to poprawić zyski, ale z drugiej może ograniczyć sprzedaż. O tym jak przekonamy się jednak dopiero w lutym przyszłego roku.