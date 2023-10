W końcu prawdziwe 5G dla każdego! Wyniki aukcji 5G

Aukcja 5G na pasmo C (3400 Mhz - 3800 MHz) rozpoczęła się 16 października, dziś UKE o 10:00 poinformował o jej zakończeniu. Jakie bloki wylicytowali Orange, Play, Plus i T-Mobile?

W aukcji 5G operatorzy licytowali cztery bloki o szerokości 100 Mhz:

Blok A: 3400-3500 MHz

Blok B: 3500-3600 MHz

Blok C: 3600-3700 MHz

Blok D: 3700-3800 MHz

Cena wywoławcza za każdy z nich ustalona została na 450 mln zł. Po pierwszym dniu aukcji żaden z operatorów nie licytował bloku A, który wraz z blokiem B narażony jest na czasowe lub bezterminowe wyłączenia, o czym pisaliśmy w poprzednim wpisie. Niemniej, pierwszy dzień aukcji zakończył się kwotą 468 180 000,00 zł za blok B i C, a blok D: 477 544 000,00 zł.

Wczoraj z kolei, na koniec drugiego dnia, UKE poinformował o najwyżej zadeklarowanych kwotach przez operatorów za poszczególne bloki w poniższej wysokości:

W trzecim dniu aukcji, czyli dzisiaj, ceny za poszczególne bloki się nie zmieniły, więc zgodnie z dokumentacją aukcyjną, aukcja się zakończyła.

Dzisiejszy dzień jest symboliczny. W Dzień Łącznościowca doczekaliśmy się rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz. Aby wyłonić zwycięzców, wystarczyły 3 dni, podczas których odbyło się 17 rund. Każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz, a do budżetu państwa wpłynie w sumie ponad 1,9 mld zł.

Blok A trafi do operatora Plus za kwotę 450 000 000,00 zł - to była cena wywoławcza, blok B przypadł Play za 487 095 000,00 zł, Orange przejmie blok C za taką samą kwotę - 487 095 000,00 zł, a najdroższy okazał się blok D, który trafi do T-Mobile za 496 837 000,00 zł.

Blok Zakres Najwyższa zadeklarowana kwota Operator A 3400-3500 MHz 450 000 000,00 zł Plus B 3500-3600 MHz 487 095 000,00 zł Play C 3600-3700 MHz 487 095 000,00 zł Orange D 3700-3800 MHz 496 837 000,00 zł T-Mobile

Co dalej? Decyzje rezerwacyjne powinny trafić do operatorów w pierwszych dniach grudnia i w terminie 14 dni operatorzy powinni dokonać płatności wylicytowanych kwot. Jednak już od razu mają prawo do dysponowania nowymi częstotliwościami i ubiegania się o pozwolenia radiowe.

