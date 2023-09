Nowa oferta Otvarta z nową, zaskakującą taktyką… mniej za mniej

Nowa oferta Otvarta na abonament komórkowy, to klasyczny przykład ograniczeń w tym zakresie, z jakimi muszą się mierzyć operatorzy wirtualni.

W Otvarta pojawiały się zawsze w pierwszej kolejności,- jeśli chodzi o operatorów wirtualnych, nowe technologie takie jak 5G, eSIM, WiFi Calling czy VoLTE, można więc podejrzewać, że to co widać teraz w zawartości tej nowej oferty na abonament komórkowy, zobaczymy też niedługo w ofertach u innych operatorów wirtualnych.

Oferta na abonament komórkowy - umowa bezterminowa

W pierwszej kolejności zmian doczekał się abonament komórkowy, w którym do tej pory mieliśmy cztery pakiety, w tym dwa z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich i nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS - teraz ostał się tylko jeden.



Mowa o abonamentach O! Swobodna! 5G, który w nowej ofercie zmienił nazwę na O! Luzacka! 5G oraz O! Gigantyczna! 5G, ze zmienioną nazwą na O! OgromGiga! 5G. Pierwszy z nich obecnie będzie kosztował 6 zł mniej, ale z mniejszym zakresem usług, a mianowicie bez nielimitowanym wiadomości MMS. Z kolei drugi ma obniżony abonament o 10 zł miesięcznie, ale zlikwidowano tu opcję limitu 200 GB transferu danych do wykorzystania w nocy.

Jak to teraz wygląda na tle konkurencji? Dla przykładu, w a2mobile mamy za 24,90 zł pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych, a w Heyah za 19,99 zł wprawdzie 20 GB, ale taniej i nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

Natomiast w nowej wersji OgromGiga! 5G, wydaje się dobrą opcją w tej nowej cenie - mimo braku transferu nocnego to obecnie najtańszy pakiet 100 GB transferu danych, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS. Jedynie w nju mobile (brak eSIM), 100 GB dostajemy w taryfie za 39 zł miesięcznie, ale dopiero po pół roku stażu.

Oferta na abonament komórkowy - umowa na dwa lata

Nieco odmiennie sytuacja wygląda teraz w przypadku abonamentu na 2 lata, aczkolwiek nadal jest dla mnie niezrozumiała, bo jest dużo gorsza od abonamentu z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



W cenie 24,99 zł mamy nielimitowane rozmowy, ale już płatne wiadomości SMS/MMS i tylko 6 GB transferu danych (wcześniej było 2 GB). Z kolei, w cenie 28,99 zł dostajemy nielimitowane wiadomości SMS (MMS-y nadal płatne) oraz 11 GB transferu danych (wcześniej 6 GB).

Wprawdzie to jedyne abonamenty z roamingiem w UE wg zasady RLAH, ale przy takiej zawartości mija się on z celem, bo swobodnie skorzystamy tu za granicą tylko z nielimitowanych rozmów. Niemniej w tym przypadku mamy - więcej za tyle samo.

Oferta na internet mobilny - umowa bezterminowa

Zupełnie odmiennie natomiast Otvarta potraktowała ofertę na internet mobilny - tyle samo za mniej.



Pakiet z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, który do tej pory kosztował 44,99 zł miesięcznie, w nowej ofercie kosztuje 34,99 zł, a pakiet z limitem 200 GB w dzień i 200 GB w nocy, z ceny 79,99 zł potaniał do 64,99 zł miesięcznie. To obecnie najtańsze pakiety internetu mobilnego w tej zawartości przy umowie bezterminowej.

