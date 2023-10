Aukcja 5G wystartowała! Cena za bloki wzrosła o ok. 20 mln zł

Prawie dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o terminie startu aukcji 5G, która miała się rozpocząć dziś. Tak się właśnie stało, za nami pierwszy dzień licytacji.

Do aukcji 5G na częstotliwości pasma C, czyli częstotliwości między 3400 a 3800 MHz, stanęli wszyscy czterej operatorzy „wielkiej czwórki”, - Orange, Play, Plus i T-Mobile. Każdy z operatorów może wylicytować po jednym najkorzystniejszym dla siebie bloku częstotliwości (o szerokości 100 Mhz), z czterech dostępnych.

Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji Lp. firma adres siedziby 1. P4 sp. z o.o. ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa 2. Polkomtel sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4,

02-673 Warszawa 3. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,

02-326 Warszawa 4. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12,

02-674 Warszawa

Dziś, rzecznik Orange poinformował na swoim profilu na portalu X, że aukcja 5G dziś wystartowała.

Do tej pory UKE milczało w tej sprawie, ale wzorem poprzedniej aukcji LTE, wiadomym było, że na koniec każdego dnia aukcji, będzie informował o jej przebiegu. Tak też się stało, i również na swoim profilu X, UKE poinformowało przed chwilą o najwyższych zadeklarowanych kwota za poszczególne bloki,- bez wskazania operatorów.

Aukcja 5G - wyniki po 1. dniu

Dla przypomnienia, cena wywoławcza za każdy z bloków to 450 mln zł, a jaka jest aktualna?





Blok Zakres Najwyższa zadeklarowana kwota A 3400-3500 MHz - B 3500-3600 MHz 468 180 000,00 zł C 3600-3700 MHz 468 180 000,00 zł D 3700-3800 MHz 477 544 000,00 zł

Okazuje się, że najwięcej operatorzy chcą wydać za blok D: 3700-3800 MHz, który obok bloku C: 3600-3700 MHz, nie jest narażony na czasowe lub bezterminowe wyłączenia. Jak podaje branżowy serwis TELKO.in, najbardziej dotknięty takimi ograniczeniami jest blok A: 3400-3500 MHz, z którego na stałe jest wyłączone aktualnie 33 gminy z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Widać to w wynikach aukcji po pierwszym dniu,- żaden z operatorów jak na razie o blok A się nie bije. Jedynie w przypadku bloku B, C i D mamy zadeklarowane najwyższe kwoty, które wynoszą odpowiednio 468 180 000,00 zł, 468 180 000,00 zł i 477 544 000,00 zł.

