Aplikacja cyfrowa

Pierwszą rzeczą, jaka wyniknęła z ankiety przeprowadzonej przez GlucoActive jest fakt, że niesamowicie pożądane są aplikacje cyfrowe, które pomogą w kontrolowaniu poziomu glikemii we krwi oraz zastąpią fizyczne dzienniki. Oczywiście takie rozwiązania są już dostępne - najpopularniejszą tego typu aplikacją jest mySugr, której test znajduje się na Antyweb. Według ankiety polskiej firmy, dostępne rozwiązania nie są idealne.

Brak intuicyjności i prostoty, brak łatwego dostępu, zbyt duża liczba płatnych opcji, brak dostępnej aplikacji dla danego glukometru – to najczęściej wymieniane powody, dla których zapytani nie zdecydowali się korzystać z cyfrowego zastępstwa dla dzienniczka.

Jak powiedział Bartosz Kawa, CTO GlucoActive:

Podstawowe parametry, które pacjenci chcą śledzić, to średnia wartość poziomu cukru, TIR, hemoglobina glikowana, zakresy hiper i hipoglikemii oraz ogólne trendy zmian, np. wykresy zmian cukru w podziale na dobę, tydzień czy miesiąc. Ważne funkcjonalności to również łatwy dostęp do aplikacji, generowanie raportów, alarmy o hiper- lub hipoglikemii oraz możliwość dodawania własnych notatek.

Dodatkowe funkcje, których cukrzycy oczekują w takiej aplikacji to duża pojemność informacyjna, niski koszt, możliwość synchronizacji z innymi aplikacjami, nagrody i bonusy oraz instrukcja w języku polskim. Niektórzy ankietowani wskazują również na możliwość dodania pomiarów ciśnienia z uwagi na powszechne problemy cukrzyków związane z jego poziomem.

Idealny glukometr

GlucoActive zapytało ankietowanych również o to, jakie funkcje musiałby mieć wymarzony glukometr. Pomijając oczywiście fakt, że glukometr musiałby być nieinwazyjny (taki, który nie wymaga kłucia palców czy jakiejkolwiek ingerencji w ciało diabetyka), firma doszła do wniosku, że ważne są opcje personalizacji, jak między innymi możliwość ustawienia optymalnej częstotliwości pomiaru oraz wyświetlanie trendu w trzy lub czterostopniowej skali. Ankietowani życzą sobie również, aby urządzenie przypominało o pomiarach oraz informowało, jeśli zaczną pojawiać się niepokojące objawy. Mile widziana jest również kompatybilność z innymi sprzętami, między innymi pompami insulinowymi.

GlucoActive przyznaje również, że ciekawym pomysłem jest „tryb imprezowy”, w ramach którego osoby trzecie mogłyby odczytać wynik pomiaru użytkownika, a po zakończonym spotkaniu towarzyskim urządzenie zaproponowałoby opcję wzmożonego monitoringu w nocy.

GlucoActive planuje spełnić życzenia cukrzyków

GlucoActive ogłosiło jakiś czas temu, że jako pierwsze na świecie opatentowało nieinwazyjny glukometr. Polscy naukowcy stworzyli GlucoStation - urządzenie, które monitoruje stężenie glukozy we krwi przy wykorzystaniu zaawansowanych metod optycznych. W praktyce wystarczy jedynie przyłożyć do urządzenia rękę na kilka sekund. W tym czasie żyły w ręce zostaną naświetlone wiązką o odpowiedniej długości fali, która umożliwia ustalenie poziomu cukru. Jest to nie tylko całkowicie bezbolesne, ale również w stu procentach bezpieczne. Możemy tutaj mówić o sporej rewolucji i ogromnym kroku naprzód.

Wrocławski zespół planuje stworzyć dedykowaną aplikację i stworzyć idealny system dla cukrzyków. Samo GlucoStation ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Plany są wielkie - oby ich realizacja była równie wspaniała.

Źródło: Informacja prasowa