Glukometr jest nieodzowną częścią życia każdego cukrzyka. Od tego małego sprzętu zależy bardzo wiele - w końcu to baza do dobrego prowadzenia choroby, bez której nie można wyjść z domu czy po prostu normalnie funkcjonować. W swoim wieloletnim stażu diabetyka sprawdzałem wiele glukometrów - i uwierzcie, że dobry sprzęt jest gwarantem przyjemnego życia z chorobą.

Niedawno miałem okazję przejść (a właściwie wrócić po kilku latach) na terapię pompową, z czego jestem niesamowicie zadowolony, bo to naprawdę spora pomoc w dobrym prowadzeniu cukrzycy i zwyczajnie dużo większa wygoda. Wraz z pompą Medtronic MiniMed Veo otrzymałem glukometr Contour Plus Link, który łączy się właśnie ze sprzętami Medtronica. Jak się okazało, to dopiero początek zalet tego glukometru. I to właśnie na nim się dziś skupię.

Contour Plus Link łączy się ze wszystkimi pompami Medtronic z serii Paradigm. Bezprzewodowa łączność gwarantuje niesamowitą wygodę

Łączenie glukometru z pompą jest banalnie proste. W menu głównym sprzętu Medtronica wchodzimy w rubrykę Narzędzia, następnie Podłącz urządzenia i wybieramy Glukometry. W pojawiające się okno należy wpisać numer seryjny glukometru, który znajduje się na jego tyle. I… to wszystko. Od teraz możemy cieszyć się automatycznym wysyłaniem wyników z Contour Plus Linka do naszej cudownej maszynki.

Przy kalibrowaniu pompy wybieramy docelowy zakres poziomu cukru we krwi. Jeśli nasz wynik jest większy lub mniejszy od wyznaczonych widełek, sprzęt nas o tym informuje i daje przy okazji krótkie wskazówki, co należy w tej sytuacji zrobić - chociaż, nie oszukujmy się, jeśli już trochę żyjecie z cukrzycą, to doskonale wiecie, co należy zrobić w danych sytuacjach.

Sporym plusem jest także automatyczne przesyłanie wartości glikemii do kalkulatora bolusa, czyli okna odpowiadającego za ustalenie podawanej dawki insuliny na podstawie poziomu cukru i ilości wymienników węglowodanowych. Dzięki temu całkowicie omijamy ryzyko złego wprowadzenia danych, co może być dla nas tragiczne w skutkach. W ten sposób cała czynność odbywa się tak naprawdę bezmyślnie, a naszą jedyną rolą jest zmierzenie cukru i późniejsze wprowadzenie ilości WW na pompie. Reszta dzieje się sama, co przy dobrych ustaleniach z lekarzem, powinno dawać nam nienaganne wyniki. Jest to więc niesamowicie wygodna funkcja, której potrzebuje w życiu każdy diabetyk.

Contour Plus Link umożliwia także transfer danych z pompy i/lub glukometru do programu CareLink Personal oraz PRO. To program zaczytujący całą historię pomiarów z naszego sprzętu i pozwalający na przekonwertowanie tego do pliku o rozszerzeniu pdf. Wysyłając takie dane lekarzowi prowadzącemu, dostarczamy w krótkim czasie wszystkie niezbędne dane do skutecznej wizyty telefonicznej, co w czasach pandemii jest zbawienne. Fuzja Contoura z Medtroniciem jest zatem wszystkim, czego w 2021 roku nam potrzeba.

Contour Plus Link to jednak dobry sprzęt nawet bez pompy insulinowej. Pozostałe zalety glukometru

Contour Plus Link może pochwalić się wysoką precyzją i dokładnością pomiarów, spełniając bezproblemowo wszelkie normy. Cieszy też tak zwany “pomiar drugiej szansy”, czyli możliwość dodania krwi na pasek testowy w ciągu 30 sekund, jeśli za pierwszym razem dostarczyliśmy niewystarczającą ilość. Fajnym bajerem jest również podświetlany port, co faktycznie przydaje się podczas wykonywania pomiaru w nocy.

W kwestii samych pasków testowych - dany glukometr odczytuje jedynie paski Contour Plus. Nie jest to jednak żaden problem, bowiem ich cena jest naprawdę rozsądna, a one same są kompatybilne z większością sprzętów firmy Contour. Jeśli przechodzicie na Plus Link z innego glukometru tego samego producenta, w większości przypadków nie będziecie musieli na siłę kończyć zakupionych opakowań. Bezproblemowo będziecie ich mogli używać ze swoim nowym sprzętem.

Warto zwrócić uwagę na sposób ładowania Plus Linka. Większość glukometrów z jakimi przyszło mi obcować działała na baterie CR2032 i bywało to dość upierdliwe. Płaskie baterie nie są zazwyczaj dostępne w pobliskich sklepach, a nie zawsze ma się czas i chęć jechać do sklepu z elektroniką po jedno opakowanie baterii. Opisywany sprzęt firmy Contour obchodzi ten problem w bardzo sympatyczny sposób - glukometr zawiera wyjście USB. Wystarczy zatem wpiąć sprzęt do jakiejkolwiek kostki ładowania z wejściem USB, do powerbanku, gdziekolwiek nam wygodnie.

GameBoy Color wśród glukometrów

Contour Plus Link ma kolorowy wyświetlacz, masę animacji i opcję AutoLog, pozwalającą na oznaczanie dodatkowych informacji przy badaniu wartości glikemii - czy jesteśmy na czczo, przed posiłkiem, po posiłku, jeśli źle się czujemy podczas pomiaru, jesteśmy chorzy, zakończyliśmy aktywność fizyczną lub odczuwamy spory stres. Te czynniki znacznie wpływają na poziom cukru we krwi, więc dzięki tym oznaczeniom historia pomiarów jest bardziej klarowna, zarówno dla nas, jak i dla lekarza. Towarzyszą temu kolorowe pikselowe obrazki jabłka czy ogryzka. Świetna opcja dla osób bardzo poważnie podchodzących do sprawy ubrana w bardzo przyjemną szatę. Jest też opcja alarmu dla zapominalskich - po pomiarze możemy ustawić alarm za np. 2 godziny, i wtedy po wyznaczonym przez nas czasie glukometr da nam znać, że przyszła pora na ponowne zbadanie glikemii.

Sprzęt warty każdych pieniędzy, chociaż cukrzyków nie kosztuje nic

Contour Plus Link to glukometr idealny. Bezprzewodowe łączenie z pompą, dokładność pomiarów, wiele niuansów, kolorowy wyświetlacz, masa animacji i możliwości dodawania informacji przy pomiarach - to zwyczajnie jest sprzęt kompletny, dodatkowo naprawdę ładnie wyglądający. Jeśli jesteście na terapii pompowej i korzystacie ze sprzętu Medtronica - będziecie zachwyceni, dokładnie tak jak ja w tej chwili. Jeśli jednak używacie penów, to nadal jest sprzęt warty uwagi. Jedynym minusem jest brak kompatybilności z aplikacją mobilną Contour Diabetes App, więc jeśli korzystacie z tej apki, wszystko będziecie musieli wprowadzać ręcznie. Niemniej jednak, nigdy nie korzystałem z tak świetnego glukometru i z czystym sumieniem mogę polecić ten sprzęt każdemu cukrzykowi.