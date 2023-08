Wymarzona zmiana w iPhone staje się faktem. Zobaczcie ją na pierwszych zdjęciach!

Apple od lat uparcie trzymało się swoich autorskich rozwiązań w kontekście portu ładowania. Autorski Lightning był dla nich rozwiązaniem, z którego dotychczas nie zdecydowali się zrezygnować. To o tyle zabawne, że przecież sami są jednymi z wielkich autorów rewolucji USB-C, którą zapoczątkowali wypuszczając kilka lat temu Macbooki wyłącznie z takim rodzajem portów. Od 2018 konsekwentnie porzucają też porty Lightning w iPadach. iPhone'y jednak trzymają się w temacie niezwykle silnie — i jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałbym, że raczej nie ma dobrych widoków w temacie zmian.

Ale politycy coraz mocniej skupiają się na wszelkiej maści regulacjach, co w efekcie skutkuje wymuszaniem zmian nawet na największych gigantach technologicznych. I co — mimo że Apple zarabia grube miliony na sprzedaży autorskich akcesoriów (a kable ze złączem Lightning, czy nawet wszelkiej maści przejściówki — jak czytniki kart SD — nie należą do tanich), powoli musi myśleć nad porzuceniem standardu. Co prawda tegoroczna linia iPhone'ów 15 prawdopodobnie miałaby szansę przetrwać bez zmian, bo premiera będzie przed "dniem zero" w prawie zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i m.in. Arabii Saudyjskiej. Ale od wielu miesięcy mówi się, że to już iPhone 15 zaserwuje nam port USB typu C. A teraz na Twitterze pojawiły się zdjęcia, które rzekomo pokazują porty i układy, jakie trafią do tegorocznej linii smartfonów Apple.

iPhone 15 ze złączem USB typu C. Są zdjęcia portów!

Zdjęcia portów USB typu C pojawiły się z dwóch niepowiązanych ze sobą kont w serwisie społecznościowym. Pierwszym z nich jest fix Apple (@lipilipsi), drugim — @John011235. Warto mieć na uwadze, że nie są to przypadkowe konta — a niezwykle aktywne, regularnie serwujące dawkę wieści ze świata Apple. Choć warto mieć na uwadze, że żaden z nich dotychczas nie miał jakiś specjalnych zasług w świecie przecieków.

Na tę chwilę nie możemy zatem napisać ze stuprocentową pewnością, że to faktyczne komponenty które trafią do tegorocznej linii iPhone'ów — w tym podstawowych modeli iPhone 15, jak i iPhone 15 Pro (oraz ich większych wariantów). Patrząc jednak na pojawiające się od wielu miesięcy przecieki, sprawa wydaje się przesądzona.

iPhone nareszcie z USB typu C

Z dotychczasowych plotek i przecieków nie wynika, jakoby Apple szykowało jakieś rewolucyjne zmiany w tegorocznym line-upie iPhone'ów. Największą zmianą wydaje się być właśnie nowy port ładowania, który pozwoli jednym kablem naładować cały szereg urządzeń giganta z Cupertino. Następny krok: akcesoria. Mam cichą nadzieję, że zgodnie z pojawiającymi się tu i ówdzie plotkami, faktycznie kolejne generacje ich słuchawek także porzucą złącze Lightning. A wraz z nimi — także ich autorski power bank, czyli MagSafe Battery Pack. I tak jak przed laty mogliśmy odetchnąć z ulgą w temacie szerokich ładowarek, tak teraz pomachamy na pożegnanie także Lightning.