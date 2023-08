Dla nowego Apple Watcha firma przygotowuje specjalną nowość. Zapowiada się świetnie!

Apple Watch może nie być najlepszym smart zegarkiem na rynku. Ani bateria nie jest spektakularna, ani funkcje sportowe, ani nawet wygląd. Nie zmienia to jednak faktu, że Apple dzięki idealnej integracji z systemem stworzyło fantastycznego kompana, który jest po prostu "przedłużeniem smartfona". I sprawdza się w tej roli doskonale.

Apple Watch przez lata stał się jednak niejako modnym dodatkiem. Czy na tyle by wbić się do branży modowej? Nie sądzę, ale trudno odmówić uroku wszystkim upiększeniom. Bo choć pod względem tworzenia przez użytkowników tarcz Apple Watche są dość toporne i nie dają zbyt wielkiego pola do popisów, to w przypadku samych pasków... no jest w czym wybierać.

Nowy rodzaj paska do Apple Watcha jeszcze tej jesieni?

Apple w swojej ofercie ma kilka rodzajów pasków — i to w całym wariancie zestawów kolorystycznych. Do tego każdy z nich oferowany jest w rozmaitych wariantach kolorystycznych. Poza tymi od Apple, są też setki propozycji od innych producentów — zarówno tych rozpoznawalnych, jak i totalnych no-name. Ale jak wynika z ostatnich plotek — jeszcze tej jesieni Apple miałoby wprowadzić nowy model paska.

Na tę chwilę nie mówi się zbyt wiele na temat produktu. Wiemy jednak, że akcesorium miałoby być wykonane z plecionej tkaniny i oferować magnetyczne zapięcie. Czyżby zapowiadało się połączenie paska z klamrą nowoczesną oraz plecionki? Z powyższego opisu - wszystko na to wskazuje! Jestem przekonany, że nowość ta znajdzie swoich miłośników. Oby tylko cena była mniej abstrakcyjna niż obecnych pasków z klamrą nowoczesną, które kosztują 800 zł...