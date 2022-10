W kwietniu tego roku pisaliśmy, że Unia Europejska wraca z tematem ładowania przez USB-C. Projekt zmian w prawie zakładał wprowadzenie standardu ładowania w smartfonach, tabletach, aparatach fotograficznych i innych urządzeniach elektronicznych. W czerwcu podjęto pierwsze decyzje oraz wypracowano porozumienie. Na początku października Parlament Europejski zadecydował, że do jesieni przyszłego roku wszyscy producenci przenośnej elektroniki będą musieli ujednolicić standard ładowania do USB-C. Dziś już wiemy, że prawo wejdzie w życie w 2024 r. i będzie obowiązywało na obszarze całej Unii.

Źródło: Depositphotos

Jednak nowe przepisy nie będą wyłącznie wpływały na standard ładowania - a raczej port, jaki będzie do tego wykorzystywany. Zmiany wprowadzą ma pozwolić konsumentom zdecydować czy kupić nowe urządzenie z ładowarką, czy bez. Pomoże to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, lecz także zmniejszyć ilość elektroodpadów związanych z produkcją, transportem i utylizacją ładowarek. Cztery lata po wejściu w życie dyrektywy Komisja oceni, czy taka oddzielna sprzedaż powinna być obowiązkowa.

USB-C standardem w Unii Europejskiej. Nowe przepisy od 2024 r.

Każdy z nas ma co najmniej trzy ładowarki. Szukanie właściwej – w domu czy w pracy – może być irytujące. Co więcej, z powodu ładowarek co roku powstaje 11 tys. ton e-odpadów. Jedna ładowarka do wielu urządzeń pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas oraz pomoże zmniejszyć ilość elektrośmieci.

- mówi Jozef Síkela, minister przemysłu i handlu

Nowe przepisy związane z obowiązkowym wykorzystywaniem złącza USB-C do ładowania dotyczą licznych urządzeń przenośnych:

telefonów komórkowych

tabletów i czytników

cyfrowych aparatów fotograficznych i konsol do gier wideo

słuchawek (w tym dousznych) i głośników

myszek i klawiatur bezprzewodowych

nawigacji

40 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy nowymi przepisami zostaną objęte też wszystkie laptopy.

A co teraz nas czeka? Po tym jak dyrektywę podpisze przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 24 miesiące po wejściu w życie. A to oznacza, że najwcześniej od października 2024 r. firmy będą zmuszone to stosowania nowego złącza w swoich przenośnych urządzeniach elektronicznych.