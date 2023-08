Masz iPhone’a? Będziesz musiał od nowa nauczyć się kończyć połączenia

Pamięć mięśniowa zacznie nas zawodzić

iOS z każdą aktualizacją sporo zmienia — i najnowszy system operacyjny giganta z Cupertino wprowadzi między innymi plakaty kontaktów. Apple zmienia sposób wyświetlania kontaktów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. To specjalnie zaprojektowane karty, które czerpią garściami z zaprezentowanego w zeszłym roku nowego ekranu blokady. Użytkownicy będą mogli projektować swoje własne „plakaty” dla kontaktów, które będą wyświetlane na ekranie iPhone’a.

Źródło: The Verge

Okazuje się, że to nie jest jedyna rzecz, która zmieni się w kwestii kontaktów. Wygląda na to, że firma, na czele której stoi Tim Cook, zmieni miejsce przycisku czerwonej słuchawki wyświetlanej podczas rozmowy telefonicznej, służącej oczywiście do zakończenia połączenia. Nowy interfejs został udostępniony wraz z pierwszą wersją beta iOS 17 dla programistów.

Plakat kontaktu i zmiana interfejsu

Do tej pory zdjęcie kontaktu podczas połączenia było bardzo małe (albo nie było go w ogóle) i widniało w lewym górnym rogu, zaraz obok nazwy kontaktu. Niżej mieliśmy łącznie sześć okrągłych ikon odpowiedzialnych między innymi za wyciszenie mikrofonu, FaceTime, przejście do kontaktów czy zmianę źródła wyjścia audio, kiedy czerwona słuchawka znajdowała się na samym dole, w centralnej części ekranu.

Źródło: The Verge

Od iOS 17, wraz z plakatami kontaktów, będziemy widzieć zdjęcie profilowe danej osoby na całym ekranie, a czerwona słuchawka zostanie przeniesiona do prawego dolnego rogu we wspomnianych wcześniej sześciu okrągłych ikonach. Wizualnie jest to więc zmiana bez dwóch zdań na plus, lecz jestem przekonany, że mnóstwo osób będzie potrzebowało czasu, żeby nauczyć się nowego interfejsu — w tej chwili odsuwając telefon od ucha, domyślnie klikam w środek dolnej części ekranu. Co o tym myślicie?

Źródło: The Verge