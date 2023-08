Apple już wszędzie ma pod górkę. Tutaj też wymagają od nich tej zmiany, która was ucieszy!

USB typu C ma być standardem, z którego korzystać będą wszyscy. To nie są najlepsze wiadomości dla Apple...

O tym że świat w ostatnich miesiącach robi wszystko, by pokrzyżować plany Apple wiedzą już chyba wszyscy. Kolejne kraje zmieniają zasady, przez co gigant musi dostosowywać nie tylko swoje usługi, ale też całe produkty. Jak wiadomo — niebawem Unia Europejska zmusi Apple do porzucenia portu ładowania Lightning na rzecz USB typu C. Stąd też mówi się, że już w tym roku iPhone'y — podobnie jak Macbooki oraz iPady — doczekają się portu ładowania USB typu C.

Ale Unia Europejska nie jest jedynym organem, który chce wymusić na Apple tę zmianę. Podobne wymogi wprowadza lokalny organ regulujący z Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska też chce USB typu C w każdym smartfonie

Jak wynika z informacji podanych przez serwis GSMArena, lokalny organ odpowiedzialny za regulacje także chce, aby od 1 stycznia przyszłego roku każdy smartfon oferował port ładowania USB typu C. Od stycznia nowości te mają dotyczyć także całego szeregu pomniejszych akcesoriów (słuchawek, klawiatur, głośników czy routerów). Od kwietnia 2026 roku zaś, wymogi te dotyczyć będą też wszystkich laptopów oraz tabletów. Powód tej decyzji? Tym razem mniej ekologiczny, a bardziej praktyczny. Zmiany te motywowane są chęcią poprawienia doświadczeń użytkowników oraz redukcji kosztów.

Jak widać — kolejne jednostki administracyjne podążają podobną ścieżką. Tym samym kolejne rynki nie pozostawiają innej możliwości, jak ujednolicenie portów. Inną opcją będzie po prostu nieobecność.