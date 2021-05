Wyciek schematów Macbooka Pro zbawieniem serwisantów. Pomogą w naprawie komputerów Apple

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że grupa ransomware REvil zaatakowała Quanta Computer, jedną z firm ściśle współpracującą z Apple. Gigant z Cupertino nie zdecydował się zapłacić okupu, dlatego też do sieci trafiają kolejne poufne dokumenty i schematy, które nigdy nie miały się tam znaleźć. A z tych… można zrobić rozmaity użytek. Dla większości najciekawsze okazały się informacje dotyczące redesignu nadchodzących komputerów (zobacz: W nowych MacBookach Pro mają powrócić złącza HDMI i czytnik kart SD). Ale Gay Gordon-Byrne stojący na czele Repair Association w rozmowie z redakcją Vice powiedział:

Nasza działalność opiera się na wyciekach takich jak ten. Pomogą one odzyskać czyjeś dane. Z tego powodu ktoś dzisiaj odzyska swoje dane (…) Uzbrojony w schemat nie jesteś w stanie zbudować telefonu ani MacBooka. Schemat to taki podgląd: ta część łączy się z tą częścią. Nie wiesz co to za części, ani co robią. Po prostu wiesz, że są ze sobą połączone.

W teorii — proste rzeczy. W praktyce — jak widać — mogą okazać się na wagę złota i pomóc serwisom efektywniej radzić sobie z problemami klientów. Przy okazji całej tej sytuacji i stwierdzeniu przez Apple, że dokumenty te zawierają sekrety handlowe. Dość mocno nie zgadza się z tym popularny youtuber – Justin Ashford, który powiedział że wciąż czeka by ktoś mu wytłumaczył dlaczego podzielenie się schematem podłączenia tak boli firmę. Zwłaszcza, że kiedyś nie miała problemu, by się takowymi dzielić.

No cóż — Apple nie ma ostatnio łatwych dni. Cały czas trwają przepychanki sądowe z Epic Games, fabryki przez braki podzespołów nie nadążają z produkcją kolejnych urządzeń, a w międzyczasie jeszcze zaliczają takie przecieki. Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany polityki współpracy (zobacz: Apple zarządza dokładny monitoring i śledzenie pracowników. Mają dość zepsutych premier?), ostatnie wydarzenia wypadają dość… ironicznie. No ale cóż, kto jak kto, ale oni z pewnością doskonale sobie z całą tą sytuacją poradzą, a to że ktoś naprawi dwa komputery więcej niż dotychczas specjalnie ich nie zaboli.

