W nowych MacBookach Pro mają powrócić złącza HDMI i czytnik kart SD

Powrót dawno niewidzianych elementów Macbooka byłby miłą niespodzianką

Informacje te pochodzą z informacji prosto od Quanta Computer Inc. — firmy będącej jednej z kluczowym dostawców podzespołów do komputerów Apple. Stała się ona ofiarą ataku ransomware, za którą stoi grupa REvil. Po tym jak firma odmówiła zapłaty okupu, hakerzy nie zwlekali długo. Zgodnie z zapowiedziami udostępnili schematy nowych laptopów — w tym 15 grafik ze schematami nowych Macbooków, które datowane były na marzec 2021 roku. Wynika z nich, że komputery Apple dorobią się powrotu złącz, o których wielu użytkowników już dawno zapomniało. Bo szczerze mówiąc — po kilku latach korzystania z Macbooka Pro wyposażonego wyłącznie w cztery porty USB typu C, powrót do większej wygody brzmi… dość abstrakcyjnie.

Po prawej strony urządzenia widoczny jest port HDMI, tuż obok niego znalazł się port USB-C/Thunderbolt, a za nim czytnik kart SD. Z lewej strony znalazły się dwa dodatkowe porty USB-C/Thunderbolt oraz gniazdo ładowania MagSafe – co daje w sumie trzy porty USB-C/Thunderbolt, a nie cztery – tak jak mamy obecnie.

Na tym jednak jeszcze nie koniec zmian, bowiem… nowy Macbook Pro miałby być pozbawiony OLEDowego paska TouchBar. Komponentu, dla którego blisko po trzech latach od zakupu wciąż nie znalazłem zastosowania wygodnego i potrzebnego mi na co dzień gdy korzystam z komputera (zobacz: Touchbar w MacBooku to dla mnie pomyłka. Więcej mi utrudnia, niż ułatwia) — a dotychczasowym najlepszym rozwiązaniem jakie dla niego znalazłem jest minimalistyczna aplikacja Pock, dzięki której zawsze wyświetlane mam tam te same elementy w minimalistycznej formie (kontrolki od muzyki oraz jasności ekranu).