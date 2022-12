Nie tylko Westworld. Z HBO Max zniknie inny serial oryginalny

Grudzień w HBO Max zaczął się bardzo interesująco. Powrót "Mrocznych Materii" z trzecim i ostatnim sezonem, nowe odcinki znanych i lubianych seriali i masa filmów, które warto obejrzeć w mroźne wieczory. Wczoraj poznaliśmy rozpiskę na końcówkę roku i jest równie ciekawa pod względem filmów i seriali. Jednak w HBO Max od dawna dzieje się coś złego. To, że platforma przeżywa kryzys wiemy, jednak chyba nikt się nie spodziewał, że flagowe, oryginalne tytuły będą z niej znikały - zapewnie bezpowrotnie.

Jedną z największych ofiar zmian w HBO Max niewątpliwie był serial "Westworld" - niegdyś flagowa pozycja VOD przyciągająca przed ekrany milionów widzów, dziś już praktycznie nie istnieje. Na początku listopada informowaliśmy was, że HBO zdecydowało z zakończeniu produkcji na 4. sezonie. Choć rozmowy na temat przyszłości serii były prowadzone, włodarze stacji i platformy podjęli decyzję o anulowaniu kolejnego sezonu. Jednak gorszą wiadomością jest to, że ci, którzy chcieli zapoznać się z bohaterami "Westworld", nie będą mieli takiej możliwości. Kilka dni temu pisaliśmy, że HBO całkowicie usunie serial z platformy Max - to z pewnością cios dla twórców i fanów, którzy chętnie powracają do swoich ulubionych odcinków. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że los "Westworld" podzieli serial "Nierealne".

Czystki w HBO Max. Z platformy znika więcej seriali oryginalnych

Wygląda na to, że włodarze HBO Max - w szczególności David Zaslav - nie zamierzają się wycofywać ze swoich decyzji i zapowiada kolejne "czystki" na platformie. Jak donosi serwis Deadline, wkrótce pożegnamy się z "Wychowane przez wilki" - serialem, którego producentem był Ridley Scott - był on również reżyserem pierwszych dwóch odcinków pierwszego sezonu. Produkcja zapowiadała się naprawdę interesująco i oba wyemitowane sezony spotkały się z ciepłym przyjęciem widzów i krytyków. Niestety szefostwo HBO Max zdecydowało, że trzeciego sezonu nie będzie. Wkrótce nie będzie też możliwości obejrzenia żadnego z 18 odcinków. Wraz z zapowiedzią usunięcia "Wychowanych przez wilki", Deadline podaje, że z platformy znikną także "FBoy Island", "Head of the Class", "Legendy voguingu", "Miłość ponad czasem" i "Love Life".

Jest szansa, że znikające z HBO Max seriale pojawią się na innej platformie należącej do Warner Bros. Discovery - FAST Chanel. Na ten moment nie ma jednak żadnego potwierdzenia, że tak się stanie.