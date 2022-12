Jeśli jeszcze nie dotarliście do 4 sezonu Westworld, to lepiej się pospieszcie

Problemów w HBO ciąg dalszy. Korporacja tnie koszta i usuwa kolejne produkcje. Tym razem padło na cieszące się dobrym odbiorem Westworld, a rykoszetem oderwał serial Nierealne.

Wielkie cięcia w budżecie

Od wielkiej fuzji Warner Bros i Discovery co chwila słyszymy o usunięciu, wstrzymaniu lub wycofaniu produkcji z bazy HBO Max. Informowaliśmy o niedawnym ubiciu filmowej Batgirl, w którą firma władowała 90 milionów dolarów, a chwile później do kosza wyrzucono też seriale Minx oraz Kroniki Gordity. Najwyraźniej to nie wystarczyło, by ugasić finansowy pożar, dlatego Warner Bros. Discovery sięga po wysokobudżetowe projekty.

Źródło: HBO Max

Westworld – serial o futurystycznym parku rozgrywki zamieszkałym przez AI – nie doczeka się nawet 5 sezonu, mimo że wstępne prace już ruszyły. Ba, już niebawem serialu nie będzie wcale, bo HBO zdecydowało się na kompletne porzucenie projektu i usunięcie go z platformy streamingowej.

W przypadku poprzednich produkcji można mówić o pewnym uzasadnieniu – wszakże były to niezbyt istotne tytuły bez większych szans na sukces. Ale Westworld miał wszystko, co potrzebne do miana szlagierowego serialu: świetnych aktorów, ciekawy koncept, pochlebne opinie krytyków i duży budżet. Najwyraźniej jednak w HBO jest gorzej, niż nam się może wydawać, bo wraz z Westworld na dno idzie też serial Nierealne, opowiadający o nadnaturalnej grupie wiktoriańskich kobiet. Nie dostał nawet szansy na 2 sezon, choć podobnie jak Westworld cieszył się wysokimi ocenami widzów i recenzentów.

Istnieje jednak cień szansy, że obie produkcje trafią w ręce amerykańskiego kanału FAST Chanel, będącego częścią Warner Bros. Discovery. Informacje podane przez serwis Deadline nie zostały jednak jeszcze potwierdzone przez HBO.

Stock image from Depositphotos