Podobnie jak wiele pozostałych miesięcy w roku, listopad należał w Polsce do Netfliksa. Gigant pozostawił konkurencję daleko w tyle, a na kolejnych miejscach dzieje się to, czego wszyscy się spodziewali.

Netflix poza zasięgiem pozostałych VOD w Polsce

Gdy porównamy ze sobą liczby Netfliksa, który jest na pierwszym miejscu, i kolejnych trzech serwisów VOD w rankingu, to okazuje się, że dopiero połączona liczba użytkowników HBO Max, Disney+ i Playera jest w stanie powalczyć z popularnością największej usługi VOD. Według Mediapanelu, Netflix zdołał zgromadzić 13,03 mln użytkowników serwisie WWW oraz aplikacjach na przestrzeni listopada, a drugi w rankingu HBO Max uzbierał 4,7 mln. Disney+ nie odstaje zanadto, bo tam jest 4,46 mln użytkowników, a zaraz za podium znalazł się Player z 4,1 mln użytkownikami.

Źródło: Depositphotos

Na kolejnych pozycjach nie doszło do przetasowań, bo ranking wygląda tak samo, jak w październiku. W środku stawki jest TVP, a później Prime Video, CANAL+ i Polsat Box Go. Dwa ostatnie miejsca w pierwszej dziesiątce należą do WP i cda. Tylko TVP przekroczyło w poprzednim miesiącu granicę 3 mln użytkowników, a wszystkie kolejne znalazły się w przedziale 2,68 - 2,22 mln użytkowników, więc to są całkiem niezłe wyniki. Kogo zabrakło? Jak na dłoni widać, że w rankingu niewidoczne jest Viaplay, które w przyszłym roku może dostać solidny skok subskrypcji i użytkowników, ponieważ do Premier League dołączy Formuła 1 i tylko ta platforma będzie oferować transmisje w naszym kraju (nie licząc oficjalnego serwisu F1 TV).

Najpopularniejsze VOD w Polsce - listopad 2022

1 NETFLIX (www+app) 13 031 766 43.87% 6h 7m 56s 2 HBO MAX (www+app) 4 733 640 15.94% 1h 48m 22s 3 DISNEY+ (www+app) 4 457 106 15.01% 3h 5m 26s 4 PLAYER (www+app) 4 117 716 13.86% 2h 39m 11s 5 TVP (www+app) 3 134 376 10.55% 2h 49m 41s 6 PRIME VIDEO (www+app) 2 677 698 9.01% 1h 8m 20s 7 CANAL PLUS (www+app) 2 621 808 8.83% 2h 25m 26s 8 POLSAT BOX GO (www+app) 2 404 890 8.10% 1h 49m 59s 9 WP.PL (www+app) 2 366 496 7.97% 1h 3m 18s 10 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 2 228 472 7.50% 43m 21s

Jeżeli spojrzymy na średni czas spędzony na danej platformie, to i pod tym względem poza zasięgiem jest Netflix. Nieco ponad 6 godzin to naprawdę spory wynik, tym bardziej, że drugi jest Disney+ z odrobinę ponad 3 godzinami. Na trzeci miejscu, ku zaskoczeniu wielu, jest TVP, a później Player. HBO Max to zaledwie 1 godzina i 48 minut, podczas gdy CANAL+ może pochwalić się 2 godzinami i 25 minutami (na co wpływ mogą mieć transmisje sportowe).

Netflix stał się synonimem VOD w Polsce

Nikogo nie powinna dziwić pozycja Netfliksa, ponieważ serwis także i w Polsce stał się synonimem dla platform VOD. To najczęściej pierwszy i jedyny wybór wielu osób, które oglądają Netfliksa, a nie korzystają z serwisów z wideo na życzenie. Marka na tyle głęboko została zakorzeniona w świadomości średniego widza, że to po Netfliksa sięga w kontekście nowości oraz treści oryginalnych. Disney+ czy HBO Max dotarły do nas dość późno, mimo że przez lata ta druga platforma funkcjonowała pod szyldem HBO GO, to nie zdołała przekonać do siebie licznej grupy klientów.

Powodów ku temu może być wiele, ale o zasięgu i znaczeniu Disney+ najbardziej świadczy szybki marsz po trzecie (w listopadzie), a wcześniej drugie (w październiku) miejsce w rankingu, gdzie do niedawna królował Player. Widać też, że coraz więcej osób dostrzega na rynku Amazon Prime Video, które dołączane jest do rocznej subskrypcji Prime (za 49 zł), więc ten aspekt na pewno jest bardzo istotny, ale i świadomość na temat usługi wydaje się być coraz większa. Być może użytkownicy nie wymienią z tytułu seriali oryginalnych Amazona, ale oferta jest na tyle szeroka i zróżnicowana, że coraz więcej osób po nią sięga.

Przed nami bardzo bogaty w premiery grudzień, który na Netfliksie zapowiada się niezwykle ciekawie, a i Disney+ oraz HBO Max będą miały coś do powiedzenia. W styczniu okaże się więc, czy polscy widzowie woleli spędzić ten zimowy czas z Kevinem na życzenie, czy nowościami pozostałych serwisów.