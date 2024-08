Wybierasz się na wakacje? Nie daj się nabrać i uważaj w co klikasz

Na rynku dostępnych jest wiele stron i aplikacji, dzięki którym można zarezerwować nocleg. Wszystko wydaje się proste: trzeba założyć konto, wprowadzić dane, zakupić interesujące oferty i można pakować się na wyjazd. Jednak chwila nieuwagi, pośpiech lub obawa przed utratą wymarzonej oferty mogą prowadzić do utraty pieniędzy.

– problem w tym, że oszuści chętnie wykorzystują popularność różnych aplikacji i serwisów do zwabienia swoich ofiar. A w wakacyjnym nastroju nietrudno o problemy, których odkręcenie nie dość, że zajmie sporo czasu, to skutecznie wytrąci z dobrego humoru związanego z upragnionym urlopem. Jak się przestrzec przed oszustami? Ministerstwo Cyfryzacji przedstawia kilka porad dla tych, którzy szukają ofert w sieci.

Źródło: Depositphotos

Fałszywe oferty noclegowe w sieci. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawia porady, jak nie dać się oszukać

Oficjalna strona obiektu: Upewnić się, że strona, na której znajduje się oferta, to oficjalna strona obiektu.

Upewnić się, że strona, na której znajduje się oferta, to oficjalna strona obiektu. Dane kontaktowe: Porównać dane kontaktowe z tymi dostępnymi na innych stronach, które oferują noclegi.

Porównać dane kontaktowe z tymi dostępnymi na innych stronach, które oferują noclegi. Kontakt z obiektem: Sprawdzić, czy można skontaktować się z obiektem, na przykład telefonicznie.

Sprawdzić, czy można skontaktować się z obiektem, na przykład telefonicznie. Formy płatności: Upewnić się, że miejsce oferuje różne formy płatności.

Upewnić się, że miejsce oferuje różne formy płatności. Zmiana lub odwołanie rezerwacji: Sprawdzić, czy można zmienić lub odwołać rezerwację.

Ministerstwo Cyfryzacji ma również kilka porad dla tych, którzy zajmują się prowadzeniem obiektów noclegowych i którzy chcieliby zwiększyć bezpieczeństwo – zarówno obiektu, jak i pracowników.

Budowanie świadomości cyberzagrożeń: Organizować regularne szkolenia dla pracowników.

Organizować regularne szkolenia dla pracowników. Bezpieczne stanowiska pracy: Stosować silne hasła i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Stosować silne hasła i uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Aktualizacje systemów: Regularnie aktualizować oprogramowanie i zabezpieczenia systemów.

Regularnie aktualizować oprogramowanie i zabezpieczenia systemów. Polityka bezpieczeństwa: Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i ochronę danych.

Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i ochronę danych. Zgłaszanie incydentów: Zgłaszać incydenty bezpieczeństwa do CERT Polska.

MC jednocześnie przypomina kilka punktów, na które trzeba zwrócić uwagę przed płaceniem w sieci – czy to za zakupy, czy też za wakacje. Jak nie dać się oszukać?

Zaufane platformy płatności: Korzystać z renomowanych usług płatniczych.

Korzystać z renomowanych usług płatniczych. Ostrożność z danymi: Chronić dane osobowe i finansowe.

Chronić dane osobowe i finansowe. Unikanie impulsywnych zakupów: Nie ulegać presji czasu i emocji.

Nie ulegać presji czasu i emocji. Bezpieczne hasła: Używać silnych haseł i dbać o bezpieczne logowanie.

Używać silnych haseł i dbać o bezpieczne logowanie. Czytanie powiadomień bankowych: Dokładnie sprawdzać wszelkie informacje z banku.

Dokładnie sprawdzać wszelkie informacje z banku. Ochrona urządzeń: Zabezpieczać sprzęt, z którego korzysta się do płatności.

Zabezpieczać sprzęt, z którego korzysta się do płatności. Użycie jednorazowych kart: Rozważyć korzystanie z kart jednorazowych i portfeli wirtualnych.

Ministerstwo przestrzega: uwaga na oszustów w sieci

Bardzo fajnie, że Ministerstwo Cyfryzacji podjęło temat oszustw i fałszywych stron internetowych czekających na potencjalne ofiary. Pytanie tylko, dlaczego w drugim miesiącu wakacji i tak późno? Sporo z Was już wybrało się na urlopy, część jeszcze czeka na swoją kolej z odpoczynkiem. Warto chwalić takie akcje, ale powinny być przygotowywane porządnie. Nie da się też ukryć, że bezpieczeństwo w sieci zależy też od nas samych.

Źródło: Depositphotos

Nawet najlepsze systemy ochrony mogą okazać się niewystarczające w starciu z oszustami, którzy sięgają po coraz nowsze sposoby omijania zabezpieczeń i podszywania się pod inne firmy, czy instytucje. Bądźcie czujni, uważajcie, w co klikacie, a gdy tylko macie podejrzenia co do korespondencji mailowej, wysłanej za pomocą SMS, czy jednego z komunikatorów, lepiej ją zignorować lub skontaktować się z NASK. Zawiadomienia związane z potencjalnymi oszustwami najłatwiej zgłaszać bezpośrednio do CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent. Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można również przesłać, używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer: 8080.

Co ciekawe, kilka tygodni temu Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, zapowiadał, że jeszcze przed końcem wakacji w aplikacji mObywatel pojawi się funkcjonalność związana ze zgłoszeniami oszustów. "Bezpieczni w sieci" pozwoli na zgłoszenie phishingu SMS-owego i mailowego. Następnie zgłoszenia trafią do CSIRT NASK lub innych krajowych CISRT-ów. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy funkcja trafi do aplikacji. Do końca wakacji jeszcze kilka tygodni, więc jej twórcy mają czas, by wywiązać się z zapowiedzi ministerstwa.

Stock image from Depositphotos