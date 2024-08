Serial twórcy "Yellowstone" już we wrześniu. Prace oficjalnie zakończone!

To cicha perełka od Taylora Sheridana o której niewiele się dotychczas mówi. Wkrótce może się to zmienić, bo drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej - i sypnięto budżetem!

Chociaż "Yellowstone" i całe uniwersum wokół serialu jest bezapelacyjnie największym hitem jaki w ostatnich latach ma Taylor Sheridan, na tym jego prace się nie kończą. Jednym z niezwykle ciepło przyjętych przez widzów — acz niezbyt popularnym — serialem w ostatnich latach jest "Tulsa King". Serial z Sylvestrem Stallonem jednak cieszy się ogromnym uznaniem ze strony widzów i wielu mówi, że ma on potencjał na bycie "drugim Yellowstone". Pierwszemu sezonowi się to nie udało, ale teraz — gdy kowbojska saga chyli się ku końcowi, przynajmniej w "głównym" wydaniu - to właśnie "Tulsa King" może zająć miejsce na tronie!

"Tulsa King" - sezon 2. już gotowy. Sylvester Stallone ogłasza koniec prac nad nowymi odcinkami!

Drugi sezon "Tulsa King" zbliża się wielkimi krokami — miesiąc temu dostaliśmy nawet solidny zwiastun który zapowiada nowe przygody tamtejszej zwariowanej ekipy. Teraz Stallone na swoim Instagramie zamieścił krótki materiał z planu, jeszcze w charakteryzacji, w którym podziękował za pracę nad nowym sezonem. Mówi na nim, że nie ważne jakie wyzwania rzucił im los - dali radę i udało się doprowadzić projekt do końca. Jednocześnie zachęca do obejrzenia nowych gangsterskich przygód już 15. września, kiedy to premierę będzie miał drugi sezon "Tulsa King"!

W nowym sezonie można spodziewać się jeszcze większego rozmachu. Do serialowej ekipy dołączyło co najmniej kilka nowych twarzy — w tym. Neala McDonougha. Przestępcza organizacja stale się rozrasta, co wymaga zaangażowania nowych twarzy do projektu.

Kiedy polska premiera 2. sezonu "Tulsa King"? Poczekamy nieco dłużej!

Serial zapowiada się coraz lepiej - ale niestety. Mimo iż amerykańscy widzowie będą mogli zasiąść do nowych odcinków już 15. września — w Polsce poczekamy kilka dni dłużej. "Tulsa King" trafi do SkyShowtime trzy dni później — i dostępny będzie od 18. września!