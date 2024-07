Nowa funkcja w mObywatelu jeszcze przed końcem wakacji. Co zaoferuje?

mObywatel to bez wątpienia jedna z najważniejszych aplikacji do kontaktu z urzędami i załatwianiem spraw obywatelskich. Wkrótce zyska ona nową funkcję. To moduł "Bezpieczni w sieci" pozwalający zgłaszać oszustwa w sieci.

Bezpieczeństwo w sieci to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane i dane logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Teraz w walce z oszustami ma pomóc apka mObywatel, która jeszcze te wakacje zyska nowy moduł – "Bezpiecznie w sieci". To, że jeszcze w sierpniu w mObywatelu pojawi się nowa funkcja, potwierdził w rozmowie z serwisem CyberDefence24 Dariusz Standerski.

mObywatel z nową funkcją. Zwiększy nasze bezpieczeństwo w sieci

Wiceminister Cyfryzacji tłumaczy, na co ona pozwoli:

"Bezpieczni w sieci" pozwoli na zgłoszenie phishingu SMS-owego i mailowego. Następnie zgłoszenia trafią do CSIRT NASK lub innych krajowych CISRT-ów.

– tyle i aż tyle. Choć Standerski nie wdawał się w szczegóły, można podejrzewać, że nowa funkcja uprości cały proces składania zawiadomień związanych z potencjalnymi oszustwami. Na ten moment najłatwiej zgłaszać je bezpośrednio do CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent. Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można również zgłosić używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer: 8080.

Nad czym jeszcze pracują twórcy mObywatela? W kolejce do udostępniania są m.in.:

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Zarządzanie powiadomieniami

e-Doręczenia

Rozwój ePłatności

Moje dane paszportowe

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Kiedy pojawią się one w aplikacji? Jedynym znacznikiem wskazującym na postęp prac jest informacja "w realizacji" lub "zaplanowane". Warto jednak wyczekiwać aktualizacji. Gdy tylko w aplikacji pojawi się coś nowego, otrzymacie stosowne powiadomienie. Zaglądajcie też na Antyweb, gdzie informuje o najnowszych zmianach w mObywatelu.