Twój PESEL jest zastrzeżony? Uważaj na wypłaty z bankomatów

Zastrzeż PESEL to funkcja dzięki której mamy mieć pewność, że niepowołane osoby wykorzystają nasze dane osobowe np. do zaciągnięcia kredytów

Zastrzeżenie numeru PESEL to jedna z najważniejszych zmian dla obywateli. Choć można było to robić już wcześniej, dopiero od 1 czerwca 2024 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, dzięki którym wprowadzono konieczność weryfikacji, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. I widać doskonale, że Polacy szturmem zaczęli korzystać z tej opcji, gdyż pod koniec czerwca już ponad 4 mln Polek i Polaków zdecydowało się zastrzec swój PESEL. Jednak nie tylko instytucje finansowe są zobowiązane do sprawdzania naszego statusu numeru PESEL.

Funkcja Zastrzeż PESEL, dostępna m.in. w apce mObywatel pomaga np. zapobiegać wyłudzaniu pieniędzy oraz tworzeniu duplikatów kart SIM, które mogą być później używane do nielegalnego autoryzowania transakcji. Według Ministerstwa Cyfryzacji, osoby poszkodowane przez kradzież danych osobowych do tej pory musiały borykać się z poważnymi problemami i konsekwencjami wynikającymi z zaciągnięcia pożyczek na skradzione dane.

Wypłacasz gotówkę z bankomatu? Uważaj na zastrzeżony PESEL

Jednak zastrzeganie numeru PESEL łączy się z pewnymi ograniczeniami, o których przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. To m.in. utrudnienia w wypłacaniu większej gotówki z bankomatu. O co dokładnie chodzi? Gdy PESEL jest zastrzeżony jest zastrzeżony, wypłata z bankomatu jest możliwa, ale nie w każdym przypadku:

bez ograniczeń wypłacisz pieniądze z bankomatu,

bez ograniczeń wypłacisz pieniądze z banku, jeśli kwota nie przekracza trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie wynosi to 12 900 zł),

cofnij zastrzeżenie, jeśli chcesz wypłacić z banku pieniądze w kwocie wyższej niż powyżej wspomniana. Zrób to przed wydaniem bankowi dyspozycji o wypłatę gotówki. Jeśli tego nie zrobisz, bank może wstrzymać wypłatę na 12 godzin.

Warto też przypomnieć, dlaczego zmiana statusu zastrzeżenia PESEL trwa. Podyktowane to jest koniecznością uniknięcia błędów w systemach, które bez takiej przerwy zmuszone by były do ciągłej aktualizacji statusów, a także aby zapobiec nadużyciom. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiało różne scenariusze, które mogą prowadzić do nadużyć. Cofając zastrzeżenie, na ponowne (skuteczne) zastrzeżenie będziemy musieli poczekać 30 minut. Z kolei, gdy cofniemy zastrzeżenie, by wypłacić gotówkę w większej kwocie w banku, będziemy musieli odczekać 12 godzin na taką wypłatę.