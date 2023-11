Swift Student Challenge 2024. Wygraj i pojedź do siedziby Apple

Konkurs Swift Student Challenge organizowany przez Apple daje możliwość uczniom z całego świata wykazania się swoją kreatywnością i zdobycia praktycznych umiejętności, które przydadzą się w ich przyszłej karierze zawodowej. Od 2020 r. uczestnicy tego konkursu dołączają do światowej społeczności deweloperów używających języka Swift, który jest również wykorzystywany przez profesjonalistów, aby tworzyć innowacyjne aplikacje. Kolejna edycja tego konkursu rozpocznie się w lutym 2024 roku, w której 50 autorów najlepszych prac zostanie wyróżnionych tytułem Distinguished Winner.

Nowa edycja Swift Student Challenge zapowiedziana. Ruszy w przyszłym roku

Jak wziąć udział w konkursie? Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Swift Student Challenge będą mogli to zrobić w lutym 2024 roku, gdy będą mieli trzy tygodnie na zgłaszanie swoich projektów aplikacji. Już teraz można ustawić przypomnienie na stronie developer.apple.com/swift-student-challenge. Spośród 350 zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeniu tuż przed przyszłorocznym WWDC 50 osób wyróżnionych jako Distinguished Winners zostanie zaproszonych na wizytę w siedzibie Apple w Cupertino latem przyszłego roku. Ma być to doskonała okazja do poznania innych uczestników konkursu oraz zespołu Apple i wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w programowaniu. Wszyscy zwycięzcy otrzymają także roczny dostęp do programu Apple Developer Program, który umożliwia zgłaszanie aplikacji do App Store i korzystanie z wsparcia ze strony Apple.

Dodatkowo, Apple startuje z nowymi projektami w ramach kampanii Każdy może kodować, która przybliża tajniki programowania w języku Switft. Od dziś dostępne są cztery nowe projekty, które są dostępne z poziomi aplikacji Swift Playground dostępnej na iPadach lub komputerach Mac:

Projektowanie prostej aplikacji: Uczniowie mogą zbudować prototyp aplikacji w Keynote, aby poznać podstawy tworzenia aplikacji, przećwiczyć szybkie opracowywanie prototypów i zebrać informacje zwrotne. Zupełnie tak, jak zawodowi programiści.

Praca z użyciem stosów i kształtów: Uczniowie mogą wykonać pierwsze kroki prowadzące do zbudowania aplikacji w Swift Playgrounds. Stworzą autoportret lub pracę plastyczną z wykorzystaniem SwiftUI, aby poznać podstawy projektowania interfejsu użytkownika.

Tworzenie niestandardowych kształtów: Uczniowie mogą udoskonalić interfejs aplikacji poprzez zaprojektowanie kształtu, wyznaczenie współrzędnych i zaprogramowanie niestandardowego kształtu za pomocą SwiftUI i przykładowej aplikacji About Me w Swift Playgrounds.