WWDC 2023 ma przynieść nie tylko nowości związane z oprogramowaniem, ale także co najmniej kilka nowych komputerów!

Premiery sprzętowe na WWDC nie sa tym, czego widzowie i uczestnicy konferencji łakną najbardziej. Podczas konferencji Worldwide Developers Conference, Apple przede wszystkim prezentuje aktualizacje swoich systemów operacyjnych (iOS, macOS, watchOS, tvOS), przedstawia nowe narzędzia i programistyczne trendy. Produkty? Bywają — ale jak wiadomo, te najbardziej wypatrywane są jesienią, kiedy to firma co miesiąc serwuje kolejne nowości. Tak, by wszyscy szczęsciarze mogli znaleźć je pod choinką.

Teraz jednak pojawiły się informacje na temat nowych komputerów, które rzekomo Apple przedstawi na WWDC 2023.

WWDC 2023 - nie tylko oprogramowanie, ale i nowe komputery?

Trzy nowe, niezapowiedziane, jeszcze modele komputerów zostały znalezione w pliku konfiguracyjnym sieci Znajdź mój. Narzędzie to służy do lokalizacji zgubionego / pozostawionego urządzenia. Ale jak widać — w niektórych sytuacjach sprawdza się również jako źródło przecieku. Komputerami o których mowa są: Mac14,8, Mac14,13 i Mac14,14.

Choć trudno jest z całą pewnością przyporządkować te nazwy do konkretnych modeli, można spokojnie założyć jedno. To komputery stacjonarne. Tylko te bowiem korzystają Left Behind w narzędziu. Można zatem spokojnie założyc, że nowymi komputerami będą: iMac, Mac Studio lub wyczekiwany Mac Pro z Apple Silicon.

Komputery wciąż z układami M2?

Wciąż poruszamy się w strefie plotek. O ile jednak jeszcze kilka tygodni temu te radośnie informowały o rychłym nadejściu sprzętów z układami M3, to ostatnio jednak częściej mówi się o tym, że na nie jeszcze poczekamy. I zarówno 15-calowy Macbook Air jak i potencjalnie nowe komputery stacjonarne wciąż będą jeszcze działać pod kontrolą Apple Silicon M2. Ma to sens biorąc pod uwagę, że wciąż nie doczekaliśmy sie jeszcze Mac Studio z M2 Max i M2 Ultra. Nie wspominając już o tym, że komputery all-in-one od Apple w nowym wcieleniu doczekały się wyłącznie wariantu z podstawowym M1. Firma nie wydawała żadnego mocniejszego wariantu, niestety — zabrakło też 27-calowego modelu, na który wielu czeka z utęsknieniem.

