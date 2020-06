Za nieco ponad tydzień startuje WWDC 2020. Kiedy i gdzie oglądać konferencję?

Zobacz też: Podsumowanie WWDC 2019: wszystkie najważniejsze informacje

WWDC 2020: główna prezentacja już 22 czerwca o godzinie 19 polskiego czasu

Główny Keynote WWDC 2020 na którym (najprawdopodobniej) zostaną przedstawione nowe wersje systemów giganta z Cupertino (macOS 10.16, iPadOS 14, iOS 14 oraz watchOS 7), a także — jeżeli wierzyć plotkom — nowe produkty, zacznie się w poniedziałek, 22 czerwca, o godzinie 19 (czyli 10 rano PT). To impreza która najczęściej skupia się na kwestiach związanych z oprogramowaniem, ale ten rok z założenia jest już powywracany do góry nogami — nie zdziwiłbym się zatem, gdyby krążące od kilku tygodni po sieci plotki okazały się prawdą — i faktycznie mielibyśmy poznać tam również szczegóły z nowymi sprzętami Apple. Mówi się o tym, że na WWDC 2020 Apple oficjalnie ogłosi porzucenie architektury x86 i przejście na ARM — co miałoby skutkować nową linią komputerów które w przyszłym roku trafią na rynek. Nie ukrywam, że mam cichą nadzieję, że wśród nich znajdzie się także wyczekiwany przeze mnie 14″ Macbook Pro. Ponadto gdzieś tam słychać też szepty na temat nowego Apple TV oraz „pastylki” śledzącej: Apple AirTag. Dla sceptyków nie do końca wierzących w to, że Apple na imprezie powie coś nowego o nowych urządzeniach przypominam, że to właśnie na WWDC w zeszłym roku pierwszy raz oficjalnie zaprezentowano nowy Mac Pro i monitor Pro Display XDR.

WWDC 2020: gdzie obejrzeć konferencję?

Obecnie nie ma jeszcze oficjalnych linków do streamingu, ale prawdopodobnie — podobnie jak w minionych latach — WWDC 2020 będziemy mogli oglądać na bieżąco w kilku postaciach. Najpopularniejsza — i najłatwiej dostępna — będzie oczywiście ta z linkami do YouTube, które będą dostępne na oficjalnym kanale giganta z Cupertino. Ponadto jednak będzie też specjalna aplikacja na Apple TV oraz aktualizacja Apple Developer na iOS oraz iPadOS. To w kwestii głównej prezentacji, która zawsze wywoływała najwięcej emocji — cała reszta, ta bardziej specjalistyczna, udostępniona zostanie wyłącznie osobom które zapisały się na imprezę, a z oczywistych względów nie będą się mogli zjawić na niej osobiście.