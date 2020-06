Komputery Mac z procesorami opartymi na architekturze ARM

Plotki na temat wykorzystania procesorów ARM w komputerach Apple pojawiają się od 2018 roku. Do tej pory nie było żadnego oficjalnego potwierdzenia, ani tym bardziej urządzenia, które korzystałoby z tej technologii. Trzeba jednak przyznać, że iPad Pro jest całkiem blisko notebooków, szczególnie w zestawie z Magic Keyboard. Tym razem może być jednak inaczej, bo według informacji jakie uzyskał Bloomberg, Apple ogłosi przejście z architektury x86 na ARM już teraz, ale same urządzenia pojawią się dopiero w przyszłym roku. Wszystko po to, aby dać deweloperom czas na wprowadzenie koniecznych zmian w swoich aplikacjach.

Zmiana architektury procesorów to dla Apple nic nowego. Na początku lat 90-tych poprzedniego wieku w komputerach Mac pojawiły się procesory IBM PowerPC, które zastąpiły układy Motoroli. W 2005 roku podczas WWDC (Worldwide Developer Conference) Steve Jobs ogłosił, że układy PowerPC zostaną zastąpione przez procesory Intela. Tym samym macOS zaczął wspierać architekturę x86 i tak jest do tej pory. Pierwsze urządzenia z Intelem na pokładzie pojawiły się w 2006 roku i wiele wskazuje na to, że po 15 latach w 2021 roku historia zatoczy koło, a tym razem wybór padnie na ARM.