Wszystko co wiemy o FC 25 – cena, data premiery, nowe mechaniki

Za nami długi rok wzlotów i upadków następcy legendarnej serii gier piłkarskich. FIFA odeszła w niepamięć, a jej miejsce zajęło FC 24, które po początkowych sukcesach zaliczyło masę potknięć, ciągnących się za grą do teraz. Produkcja co prawda jest jeszcze wspierana przez twórców, a przed nami jeszcze co najmniej dwa duże ważne eventy, ale społeczność futbolowego symulatora żyje już nową odsłoną, która pojawi się pod koniec lata. O FC 25 wiemy już coraz więcej – oto garść szczegółów.

FC 25 – nowe mechaniki i tryby

Mogłoby się wydawać, że nowa „FIFA” to tylko zaktualizowane kluby i nieco podkręcona grafika, ale nic bardziej mylnego. Dla wprawionego gracza każda zmiana jest istotna, od mechaniki podań, aż po delikatne modyfikacje w systemie wykonywania stałych fragmentów gry. Te w FC 25 mają ulec zmianie.

Według niepotwierdzonych przez EA plotek największy powiew świeżości odczuwany będzie podczas wykonywania rzutów rożnych. Gracze w końcu będą mogli zapanować nad chaosem w polu karnym, decydując o zachowaniu zawodników i ich dokładnym ustawieniu. Co prawda można teraz stosować pewne wytyczne w przedmeczowych ustawieniach, ale ostatecznie o to AI decyduje o zajmowanych przez piłkarzy pozycjach. Z licznych doniesień wynika, że w FC 25 będziemy mogli samodzielnie ustawiać zawodników, dzięki czemu – dla przykładu – rosłych obrońców rozlokujemy przy słupach, a piłkarzy dysponujących dobrym strzałem z dystansu na skraju pola karnego.

Do gry zmierza także nowy tryb Penta, czyli rozgrywki w formacie 5 vs 5 na mniejszym boisku. Trafi on do Ultimate Team i pozwoli na wspólną zabawę aż 8 graczom jednocześnie (w każdej drużynie 4 graczy w polu i 1 bramkarz sterowany przez SI). Każdy z nich będzie mógł sterować wybranym przez siebie zawodnikiem z posiadanego składu – więcej informacji na ten temat w tej publikacji.

W kwestii samej rozgrywki warto wspomnieć też o nachodzących stylach gry dla terenów. Playstyle (takie jak lepszy strzał z dystansu czy precyzyjne podania górą) to główna nowość FC 24, która zrewolucjonizowała dotychczasowy gameplay i wyciągnęła z cienia mniej popularnych zawodników. Teraz podobny los ma czekać także trenerów, którzy do tej pory pełnili marginalną funkcję. Nie wiadomo jeszcze, jak działać będą style dla selekcjonerów, ale przypuszczać można, że będą one miały związek z nadawaniem lepszego zgarnia zawodnikom z różnych lig.

EA FC 25 – data premiery i cena

FC 25 ma trzymać się standardowego harmonogramu, a to oznacza, że gra zadebiutuje 27 września. Bez zmian ma pozostać także kwestia wczesnego dostępu dla osób, które zamówiły edycję przedpremierową – ta umożliwia rozpoczęcie zabawy na tydzień przed innymi, czyli 20 września.

Źródło: EA

Skoro o edycjach mowa – FC 25 zadebiutuje w wersji Standard oraz Ultimate. Druga opcja nie tylko otwiera drogę do wcześniej gry, ale też zapewnia masę dodatków, takich jak paczki z piłkarzami w Ultimate Team, przedmioty kosmetyczne (koszulki, elementy stadionowe), wirtualną walutę czy specjalne karty piłkarzy.

Przecieki mówią, że ceny zestawu będą takie same jak w przypadku poprzedniej odsłony, a to oznacza, że zapłacimy za nie kolejno 369 zł (Standard) i 509 zł (Ultimate) – warto pamiętać, że w ubiegłym roku EA przygotowało specjalną zniżkę dla posiadaczy subskrypcji EA Play, dzięki której wersję rozszerzoną można było kupić za 458,91 zł.