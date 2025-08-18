Biedronka rozpieszcza majsterkowiczów. Tak tanio jeszcze nie było

Od czwartku 21 sierpnia w sieci Biedronka rusza kolejna odsłona promocji na elektronikę warsztatową i akcesoria techniczne, która potrwa do środy 3 września. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w sprzęt niezbędny do majsterkowania, drobnych napraw czy hobbystycznych projektów w domowym warsztacie. Oferta obejmuje szeroki wybór lamp warsztatowych, zestawów lutowniczych oraz narzędzi sieciowych, wszystko w charakterystycznie niskich cenach i z 3-letnią gwarancją producenta.

Biedronka wyprzedaje elektronikę. Teraz w prosty sposób oświetlisz warsztat

Największym hitem w kategorii „domowych majsterkowiczów” jest zestaw lutowniczy lub zestaw narzędzi sieciowych Niteo, dostępny w cenie 59,90 zł za komplet. Klienci mogą wybrać między zestawem do lutowania, wyposażonym m.in. w lutownicę o zakresie temperatur 380–420°C oraz komplet akcesoriów, a rozbudowanym zestawem narzędzi sieciowych, w którym znalazło się aż 145 elementów, idealnych do zaciskania przewodów, sprawdzania okablowania czy naprawy sieci komputerowych. To propozycja skierowana zarówno do hobbystów, jak i osób, które potrzebują praktycznego wsparcia w codziennej pracy.

Drugą kategorię stanowią lampki warsztatowe, które w tym sezonie Biedronka proponuje w kilku wariantach. Najtańszy model, dostępny już od 16,99 zł, oferuje maksymalny strumień światła 75 lumenów, trzy poziomy jasności oraz wygodne ładowanie przez port USB-C. Do wyboru są również modele na elastycznej opasce, dostępne w różnych kolorach, umożliwiające wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach.

Na szczególną uwagę zasługuje lampka warsztatowa składana lub z obrotową głowicą Niteo, sprzedawana w cenie 24,99 zł. Wyposażona jest w dwa źródła światła LED/COB, oferuje do 170 lumenów oraz trzy tryby świecenia. Funkcjonalność takich lamp sprawia, że stają się niezastąpione przy pracach w garażu czy podczas drobnych napraw samochodowych.

W ofercie znajdziemy również mocniejsze latarki warsztatowe Niteo z maksymalnym strumieniem 500 lumenów, sprzedawane w cenie 34,99 zł za sztukę. Dzięki ruchomemu uchwytowi i możliwości wyboru pojedynczego lub podwójnego źródła światła, świetnie sprawdzą się w profesjonalnych zastosowaniach.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb