Z każdym miesiącem balonik o nazwie “GTA 6” rośnie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W dzisiejszym artykule zastanowię się nad potencjałem fabularnym tej gry, który został nieco przytłumiony innymi aspektami.

O GTA 6 mówi każdy

Fot. Rockstar

“Grand Theft Auto 6” budziło emocje na długo przed oficjalną zapowiedzią twórców. Do internetu trafiało wiele teorii, plotek, czy przecieków, które po części się sprawdziły. W trailerze opublikowanym 5 grudnia 2023 roku dowiedzieliśmy się, że akcja gry będzie działa się w kultowym Vice City. Zwiastun do tej pory wygenerował 198 mln wyświetleń, zdobywając przy tym 11 mln łapek w górę.

W całym tym szaleństwie wokół kontynuacji serii “GTA” wszyscy skupili się na niebywałej grafice, zaawansowanych animacjach, a także głównych bohaterach, Jasonie i Lucii. Zaczęto fantazjować na temat tego, jakie losy spotkają ich w grze. Ludzie zastanawiają się nad ich przeszłością, próbują przewidzieć, czym te postaci mogą się zajmować i jaką rolę przyjdzie im pełnić.

GTA 6 jest wypełnione fabularnym potencjałem, o którym warto wspomnieć. Na potrzebę tego tekstu napiszę o najważniejszych z nich.

Rockstar wyniesie się na scenariuszowe wyżyny?

Jednym z czynników wpływających na rozwój scenariusza jest przekonujący świat. A w projektowaniu wirtualnej rzeczywistości Rockstar jest prawdziwym mistrzem. Studio zawdzięcza to przede wszystkim niezwykłej dbałości o detale. To z kolei wpływa na postrzeganie świata. Sprawia, że zaczynamy wyobrażać sobie go, jako ten prawdziwy. Rockstar, jak widać na oficjalnym trailerze Grand Theft Auto 6, bawi się formą. Producenci nie zamierzają ograniczać się jedynie do samej fikcji, czerpiąc garściami z doskonale znanej nam rzeczywistości. Vice City, w którym rozgrywać będzie się akcja, jest oczywistym nawiązaniem do Miami. Na zwiastunie mogliśmy zobaczyć, jak twórcy przedstawiają w pojedynczych fragmentach wydarzenia, które miały miejsce naprawdę.

Każdy z tych pojedynczych elementów w połączeniu ze sobą otwiera złotą furtkę do scenariuszowego nieba.

Nietuzinkowy romans w GTA 6

Wątki miłosne pojawiają się w grach od wielu lat. Dotyczą zarówno głównych, jak i pobocznych postaci. Przeważnie są prezentowane bardzo powierzchownie, relacja po prostu istnieje i stanowi jedynie zaplecze dla czegoś większego.

Fundament w postaci zakochanych gangsterów może wprowadzić powiew świeżości do współczesnych gier komputerowych. Oczywiście pod warunkiem, że Rockstar zdecyduje się to sensownie rozwinąć. Na potrzebę tego artykułu załóżmy, że tak się właśnie stanie.

Biorąc pod uwagę bogate portfolio Rockstara, łatwo sobie wyobrazić, jak gracze konsekwentnie będą mogli rozwijać relację pomiędzy dwójką gangsterów. Być może w zależności od poziomu bliskości doświadczymy różnych dialogów między nimi. Podobnie może być także z niektórymi aktywnościami pobocznymi lub głównymi. Fabuła, w której decyzje romantyczne mają znaczenie i mogą mieć wpływ na rozgrywkę, jest aktualnie czymś nietypowym.

Prawdopodobnie jak w filmie “Bonnie i Clyde”, przyjdzie nam poznać parę, która poznała się w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Mówi się, iż miłość bywa ślepa. Być może Rockstar sprawi, że dowiemy się o tym na własnej skórze.

Początek zwiastuna “GTA 6” pokazuje nam postać Lucii siedzącą w więzieniu. Być może Jason z początku będzie stał po przeciwnej stronie barykady? W pewnym momencie zakocha się i popełni nieodwracalny czyn, pakując się w niebezpieczeństwo? Cóż, skoro wszyscy spekulują, to ja też mogę.

Unikalny system animacji od Rockstara

Rockstar od jakiegoś czasu pracuje nad realistycznymi animacjami i interakcjami między postaciami. Plotki wskazują na to, że taki system mógłby pojawić się w najnowszej odsłonie serii. Co więcej, wiele wskazuje na to, że studio rzeczywiście posiada nowy, unikalny i niezwykle dokładny system animacji, który pozwala na realistyczne odwzorowanie ruchów postaci.

Najprawdopodobniej do sterowania animacjami, firma posłuży się szybko rozwijającą się technologią AI. Oznaczałoby to, że animator nie musiałby z góry decydować, kiedy, gdzie i jaka postać robi konkretną rzecz, takie decyzje podejmowałaby wbudowana w system sztuczna inteligencja. Efekt to nic innego, jak myślące NPC, które mogą mieć liczne interakcje również między sobą.

Minie jeszcze trochę czasu, zanim otrzymamy oficjalne informacje od producenta. Bez dwóch zdań “GTA 6” zaskoczy wszystkich przepiękną oprawą audiowizualną, mechanikami oraz możliwościami wynikającymi z istniejących aktywności. Niezależnie od tego uważam, że Rockstar ma w swoich rękach potężną broń, która może okazać się rewolucyjną w branży.