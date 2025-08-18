Starship jest gotowy na 10. lot. Zostały tylko dwie próby

SpaceX przygotowuje się do dziesiątego testowego lotu statku Starship, który ma odbyć się już w najbliższy poniedziałek, 25 sierpnia. Okno startowe otworzy się o godzinie 1:30 czasu polskiego, co pozwoli obserwować lądowanie Starshipa w Oceanie Indyjskim w trakcie dnia. Przy okazji zapowiedzi startu, pojawił się szczegółowy raport wyjaśniający przyczyny problemów podczas dziewiątego lotu oraz naziemnej anomalii statku o numerze 36.

Starship gotowy na próbę generalną

Nadchodzący lot ma na celu dalsze rozszerzanie granic możliwości rakiety Starship. SpaceX planuje szereg ambitnych testów, które sprawdzą działanie pojazdu w trudnych warunkach. Tym razem booster Super Heavy nie wróci na wieżę startową, jego celem będzie wykonanie serii manewrów podczas lądowania oraz wodowanie w Zatoce Meksykańskiej. Kluczowym eksperymentem będzie celowe wyłączenie jednego z trzech silników w końcowej fazie lądowania, aby sprawdzić, czy silnik zapasowy jest w stanie dokończyć manewr. Na koniec booster przetestuje również zawis nad powierzchnią oceanu, używając tylko dwóch silników.

Równie ambitne zadania czekają na górny stopień statku Starship. Jego głównym celem w kosmosie będzie ponowne odpalenie silnika Raptor oraz pierwsze w historii dostarczenie ładunku na orbitę – ośmiu symulatorów satelitów Starlink trzeciej generacji. Największe wyzwania pojawią się jednak podczas powrotu na Ziemię, kiedy statek przejdzie ekstremalne testy. Inżynierowie celowo usunęli część osłon termicznych, aby sprawdzić wytrzymałość konstrukcji w jej najbardziej wrażliwych miejscach. Przetestowane zostaną również nowe, metalowe osłony, w tym jedna wyposażona w aktywne chłodzenie, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych misji. SpaceX sprawdzi również elementy pozwalające na odzyskanie rakiety Starship poprzez złapanie jej przez wieżę startową. Wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej takiej próby.

Co poszło nie tak podczas poprzedniego lotu?

Przygotowania do dziesiątego lotu były możliwe dzięki szybkiemu zakończeniu dochodzenia w sprawie dwóch ostatnich niepowodzeń. Analiza dziewiątego lotu, który odbył się 27 maja 2025 roku, wykazała dwie niezależne przyczyny awarii. Utrata boostera Super Heavy była spowodowana zbyt dużymi siłami aerodynamicznymi, wynikającymi z celowego zwiększenia kąta natarcia podczas opadania. Doprowadziło to do uszkodzenia rury paliwowej i eksplozji. Z kolei statek Starship został utracony z powodu awarii dyfuzora w systemie ciśnieniowym zbiornika paliwa. Uszkodzenie spowodowało wyciek metanu do dziobu statku, co uniemożliwiło otwarcie ładowni i doprowadziło do utraty kontroli podczas wejścia w atmosferę. Dyfuzor został już przeprojektowany i wzmocniony, ma teraz wytrzymać znacznie większe siły. Jeśli zaś chodzi o Super Heavy, to w 3. generacji rura paliwowa będzie znacznie grubsza i wytrzymalsza, a w obecnej wersji zdecydowano się po prostu zmienić nieco parametry lądowania, aby uniknąć uszkodzenia.

Osobne dochodzenie dotyczyło statku nr 36, który uległ zniszczeniu 18 czerwca podczas testów naziemnych. Przyczyną eksplozji okazało się uszkodzenie kompozytowego zbiornika ciśnieniowego (COPV) w sekcji ładowni, które nastąpiło podczas tankowania kriogenicznego paliwa. W odpowiedzi SpaceX wprowadziło bardziej rygorystyczne procedury inspekcji, dodatkowe testy oraz nowe osłony dla zbiorników, a także obniżyło ciśnienie ich pracy na czas testów.

Każdy test, zarówno udany, jak i nieudany, dostarcza bezcennych danych, które są natychmiast wykorzystywane do ulepszania kolejnych wersji Starshipa i Super Heavy. Obecna generacja pojazdów ma przed sobą jeszcze dwa loty testowe, a każdy z nich przybliża SpaceX do stworzenia w pełni i szybko odzyskiwalnego systemu nośnego, zdolnego zrewolucjonizować dostęp do kosmosu. Transmisja na żywo z dziesiątego lotu rozpocznie się około 30 minut przed startem i będzie dostępna na stronie SpaceX oraz na platformie X (dawniej Twitter).