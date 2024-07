Ta gra wyniosła się ponad konkurencję

Fot. SCS Software

Symulatory to gatunek gier, który (w większości przypadków) stawia na realistyczne odwzorowanie czynności wykonywanych w prawdziwym świecie. Symulowanie prawdziwych doświadczeń, procesów, czy zawodów, pozwala na przeżycie niezapomnianej przygody w wirtualnym świecie. Takie produkcje nierzadko są wspierane przez twórców przez lata i zbierają wokół siebie lojalne społeczności. Jedna z takich gier w szczególności znalazła dla siebie miejsce na Steamie, stając się najpopularniejszym symulatorem na platformie.

Mowa tu oczywiście o Euro Truck Simulator 2, który jest kontynuacją wydaną spod skrzydła czeskiego studia SCS Software. W głównym założeniu gracze wcielają się w kierowcę ciężarówki, który w przyszłości może zostać także właścicielem firmy transportowej. Podczas dostarczania ładunku we wskazane miejsce bardzo istotny jest czas, w jakim zadanie zostanie wykonane. Zabawa prowadzona jest w myśl: im szybciej, tym lepiej. Mimo to gracze i tak muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów drogowych.

Mając do dyspozycji pojazdy popularnych producentów, jak Mercedes, Scania, IVECO, czy MAN, gracze mogą przemierzać nimi wiele znanych europejskich miast. Ogromnym plusem Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) jest fakt, że twórcy regularnie wprowadzają do niego szereg poprawek oraz zawartości dodatkowych w formie płatnych DLC. Co do tego ostatniego: jest ich na tyle dużo, że łączna wartość dodatków szacowana jest na około 580 złotych. Przeważnie wprowadzają one aspekty wizualne oraz nowe kraje do zwiedzenia.

Droga do sukcesu

Czeskie studio po raz pierwszy wydało w pełni samodzielną grę w 2002 roku. Był to Hard Truck: 18 Wheels of Steel. Na potrzeby tego tytułu został stworzony zupełnie nowy silnik Prism3D, który był przez twórców dalej rozwijany i wykorzystywany praktycznie we wszystkich następnych produkcjach. Tak właśnie rozpoczęła się historia całej serii gier o jeździe ciężarówkami.

W wieloletnim portfolio SCS Software możemy znaleźć, chociażby taki tytuł, jak Bus Driver. Podczas jego produkcji firma zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Po chwilowym kryzysie przyszedł czas na niemały przełom. SCS Software wydało Euro Truck Simulator, który zaskarbił uwagę graczy na całym świecie. W porównaniu do wcześniejszych gier czeskiego studia oferował wyższą jakość wykonania. To pozwoliło im zebrać potrzebne pieniądze i odbić się od dna. Wspomniany wcześniej Hard Truck doczekał się kolejnych całkiem udanych odsłon.

Prawdziwy przełom nastąpił w 2012 roku wraz z wyjściem kontynuacji Euro Truck Simulator. Druga odsłona serii została zdecydowanie bardziej dopracowana od poprzedniej, zapożyczając jednak pewne działające schematy. Na przestrzeni wielu lat ETS 2 zgromadził wokół siebie ogromną społeczność, która aktywna jest aż do dziś.

Aktualnie dwoma flagowymi projektami marki jest Euro Truck Simulator 2 oraz Amercian Truck Simulator, które regularnie są przez twórców rozwijane.

Euro Truck Simulator 2 z trybem multiplayer!

Jeżeli samodzielna podróż nie brzmi dla was zachęcająco, to ETS 2 oferuje również tryb multiplayer. W praktyce oznacza to, że możemy spotkać na swojej drodze innych kierowców, a także wspólnie z nimi pracować. Gracze mogą korzystać z padów, klawiatur, myszki oraz kierownicy. Twórcom zależało na tym, żeby każdy niezależnie od sprzętu mógł nacieszyć się ich grą.

Co stoi za sukcesem gry?

Na pierwszym miejscu postawiłbym realizm. Odwzorowanie modeli ciężarówek, realistyczne mapy dróg Europy, czy system fizyki oraz mechaniki pojazdów robi ogromne wrażenie. Za dzieciaka to właśnie Euro Truck Simulator 2, po części, nauczył mnie przestrzegać przepisów drogowych. Pokazał, jak trudna może być podróż autem, gdy warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcy.

Drugą rzeczą, która skradła moje serce, to otwartość świata. Praktycznie od początku do końca to gracz decyduje, po jakich częściach świata zamierza podróżować. Dochodzi do tego także samodzielne planowanie trasy, wybieranie zleceń transportowych, czy rozwijanie własnej firmy transportowej.

Na sam koniec wyróżniłbym wsparcie dla Społeczności. Gracze bez żadnych problemów mogą tworzyć i udostępniać własne modyfikacje. A także cieszyć się dodatkowymi zawartościami dodawanymi przez twórców. Sprawia to, że gra nawet po 12 latach od premiery wciąż jest żywa.

Liczby nie kłamią

Fot. SCS Software

Na czas pisania tego artykułu ETS 2 ma na Steamie około 575 000 recenzji, z czego 97 proc. to opinie pozytywne. Gra w cenie bazowej kosztuje 79,99 złotych, ale bardzo często można wyłapać ją na atrakcyjnych promocjach, gdzie cena wynosi zaledwie 20 złotych. Łącznie do tej pory została sprzedana w ponad 13 milionach egzemplarzy.

Pomimo iż produkcja ta zadebiutowała na platformie w 2012 roku, to średnia liczba użytkowników w ciągu dnia wynosi prawie 56 000 graczy.